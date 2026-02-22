Почти 100 дней сэкономили в Харькове на дифференцированной тревоге — Терехов

Год прошел с момента, когда в Харькове заработала новая система тревоги. Итоги подвел мэр города.

«2271 час. Или почти 100 дней. Именно столько времени для полноценной жизни, деятельности и развития мы выиграли для Харькова благодаря дифференциации системы оповещения о воздушной опасности – для города отдельно от области», — сообщил данные Игорь Терехов.

Он отметил, что благодаря новой системе тревог Харьков получил шанс «сохранять стабильный рабочий ритм настолько, насколько вообще позволяют условия войны». До того город останавливался каждый раз, когда армия РФ атаковала отдаленные населенные пункты области, например — прифронтовой Купянск.

«Для города это означало постоянные сбои в функционировании инфраструктуры, банков, ЦПАУ, государственных учреждений и бизнеса. Мы должны были свести к минимуму такие необоснованные паузы, дать экономике возможность дышать свободно и одновременно снять колоссальное психологическое давление с людей из-за сирен, которые иногда звучали по несколько суток подряд», — объяснил городской голова.

По мнению Терехова, механизм доказал свою надежность. Ни одной атаки без объявления тревоги в Харькове за год не зафиксировали.

«Мы также вернули доверие к самому извещению: горожане больше не живут в режиме «бесконечного фона», а четко отдают себе отчет: если сирена раздается, угроза реальна. Такая внимательность, без преувеличения, спасает жизнь», — подчеркнул мэр Харькова.

Напомним, всю минувшую ночь в Харькове была актуальна воздушная тревога — ее объявили вечером 21 февраля, а отбой дали в 8 утра 22-го. Таким образом тревога длилась практически 12 часов. В этот момент происходила массированная воздушная атака РФ.