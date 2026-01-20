Новости Харькова – главное 20 января: тревога на Харьковщине звучала всю ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:18

Больше десятка боев было на севере Харьковщины – подробности от Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине украинские защитники отбили 14 атак россиян.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции СОУ 11 раз. Бои шли в районе Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Дегтярного и Избицкого.

На Купянском – враг пытался прорваться трижды около Степной Новоселовки и Голубовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины две ракетные и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7518 дронов-камикадзе и произвели 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:40

Целую ночь звучала тревога в Харькове и области: что запускал враг

Около полуночи над Харьковщиной начали кружить российские ракеты. Они летели в сторону Чугуева, а также на юго-запад региона.

В 02:16 защитники неба сообщили: над регионом около 15 ударных БпЛА. Все они двигаются на западную часть области.

Вскоре украинские воины предупредили о пусках баллистики с севера и призвали не игнорировать тревогу.

В 02:37 взлетел МиГ-31, добавилась угроза ударов «Кинжалами». Тем временем Харьковскую область все еще атаковали беспилотники.

По состоянию на 07:45 угроза обстрелов сохраняется – в Харькове и области объявлена тревога.