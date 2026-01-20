Сегодня 20 января 2026: какой праздник и день в истории

20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта и День АР Крым. Год назад президентом США стал Дональд Трамп. Этот день 1990-го вошел в историю СССР и Азербайджана как «черный январь». В 1946-м в отставку с поста главы Временного правительства Франции подал Шарль де Голль. В 1918-м родился хирург Александр Шалимов, жизнь которого связана с Харьковом. В 1841-м британцы оккупировали Гонконг. В 1320-м впервые короновали короля Польши.

Праздники и памятные даты 20 января

20 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и День Автономной республики Крым.

В этот день в должность вступают новоизбранные президенты США.

Также сегодня: Международный День принятия, День распространения знаний о пингвинах, День видеокамеры, День любителей сыра.

20 января в истории

20 января 1320 года впервые короновали короля Польши. Им стал Владислав I Локетек. Подробнее.

20 января 1841 года британцы оккупировали остров Гонконг. Подробнее.

20 января 1918 года родился хирург Александр Шалимов — один из основателей украинской хирургической школы, который значительную часть жизни работал в Харькове. Подробнее.

20 января 1946 года Шарль де Голль подал в отставку с поста главы Временного правительства Франции. Подробнее.

20 января 1990 года вошло в историю СССР и Азербайджана как «черный январь». В ночь с 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева советская армия вторглась в Баку – для подавления протестов и беспорядков. Подробнее.

20 января 1991 года в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина. До этого момента Крым не был автономным с 1945-го. Подробнее.

20 января 2025 года в США состоялась инаугурация 47-го президента – Дональда Трампа. Одним из его ключевых предвыборных обещаний было остановить войну РФ против Украины. Причем, будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал сделать это «за 24 часа». Но год спустя война продолжается, а российская армия методически уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь устроить гуманитарную катастрофу в стране.

В чем ошибся Трамп в своих попытках заключить соглашение и получить Нобелевскую премию. Мнения ведущих американских экспертов по этому поводу приводит Independence Avenue Media.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что все пошло не так буквально с первых заявлений Трампа и Пита Хегсета — тогда еще министра обороны, а сейчас – министра войны. Буквально в начале февраля 2025 года они публично заявили, что Украина не станет членом НАТО и не вернет захваченные РФ территории.

«Почему вы отдаете две ключевые пророссийские позиции еще до того, как стороны вообще согласились сесть за стол переговоров, еще до того, как сам процесс даже начался? На мой взгляд, такой подход не был успешным. Если бы они попробовали другой подход, вполне возможно, что имели бы определенный успех», — сказал Стивен Пайфер.

Публичные уступки РФ со стороны новой администрации США дополнялись не менее публичным давлением на Украину. Наиболее ярко оно проявилось во время печально известной встречи в овальном кабинете.

«Мне кажется, Трамп также недооценил то, насколько Украина готова сопротивляться давлению, которое он начал осуществлять еще во время первой встречи с Владимиром Зеленским в овальном кабинете, и которое продолжается на самом деле до сегодняшнего дня… Все эти требования, весь этот шантаж, который осуществлялся Белым Домом, он действительно преимущественно достаточно эффективно игнорировался или нейтрализовался украинской стороной», — считает политолог, профессор Университета Бэйлора (Техас) Сергей Куделя.

Видео: Independence Avenue Media

Следующим знаковым эпизодом года стала встреча на Аляске, во время которой президент США так «показательно любил» своего российского коллегу, чем вызвал значительную критику мировых и американских медиа.

«Президент Трамп приложил чрезвычайные усилия, пытаясь продвинуть мирный процесс. Он инвестировал значительный политический капитал. Но встреча на Аляске с «красной дорожкой» для Путина, фактически возвращением его из международной изоляции, была большим риском, который не оправдался. По всей видимости, Трампа убеждали, что Путин будет более гибким. Примечательно, что Трамп не сдался», – комментирует Эксперт центра новой евразийской стратегии Джон Лаф.

Сергей Куделя определил три проблемы подхода Трампа к переговорному процессу:

США позиционировали себя как посредника между Европой, Украиной и Россией, то есть будто перестали быть многолетним союзником Европы. Выбор переговорщиков американской стороной. Сейчас это бизнес-партнер Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. «Они не понимают более глубокие истоки происходящего сейчас», — убежден Куделя. Непоследовательность самого Дональда Трампа в оценках войны и переговоров, играющая на руку россиянам.

В конце концов, одна из ключевых ошибок 47-го президента США в коммуникации с российским диктатором – это угрозы, которые в дальнейшем не воплощаются в жизнь. На это указали сразу несколько опрошенных экспертов.

«Он (Дональд Трамп – Ред.) объявил не менее пяти сроков для России согласиться на прекращение огня. Но россияне проигнорировали и проехали мимо каждого из этих дедлайнов. В то же время, никаких последствий так и не было. А отсутствие последствий направило Москве четкий сигнал. Я думаю, что сейчас Путин не воспринимает серьезно никаких угроз со стороны Трампа по поводу возможных последствий, ведь раньше он никаких не видел», — отмечает бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

С Пайфером соглашается бывший помощник государственного секретаря США Дэниел Фрид.

Видео: Independence Avenue Media

По его словам, переговорный процесс зашел в тупик не из-за позиции Киева или Запада в целом, а из-за нежелания Москвы вести реальные переговоры и платить цену за продолжение войны.

«Россияне любят переговоры — они просто не хотят, чтобы те завершались каким-нибудь решением. И мы должны прорвать сопротивление россиян и у нас есть для этого инструменты. Но пока администрация Трампа не поймет, с чем она имеет дело — а именно с тактикой уклонения Кремля — мы не добьемся нужного результата», — подчеркнул Фрид.

Через год после повторного появления Трампа в Белом доме поводы для разочарования веривших в «завершение войны за 24 часа» очевидны. Однако есть и положительные сдвиги, отмечают эксперты. В частности, администрация Трампа стала более открытой к идее долгосрочных гарантий безопасности для Украины, чем это было в начале второго срока этого президента.

«Администрация дала понять, что такие гарантии могут быть ратифицированы Сенатом США. А это уже означает, что речь идет о настоящих гарантиях», – говорит бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Однако не все эксперты единодушны в этом мнении.

«Полагаться на любые гарантии безопасности – это не выход. В конце концов, Украине нужно членство в НАТО. Я не вижу, как это может произойти, пока российские войска все еще оккупируют ее территорию. Поэтому для меня это означает, что победа на поле боя фактически единственный способ этого достичь», — подчеркнул бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Видео: Independence Avenue Media

Церковный праздник 20 января

Преподобного Евфимия Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если погода будет ясная и холодная, то лето будет засушливым.

Если 20 января идет снег, то будет снегом до Масленицы.

Если солнце в полдень яркое, весна будет ранней.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя ругаться, злословить и сплетничать.

Нельзя обижать никого – ни людей, ни животных.

Нельзя лениться.