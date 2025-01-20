Сегодня 20 января: какой праздник и день в истории
20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта и День АР Крым. Сегодня состоится инаугурация президента США Дональда Трампа. Этот день 1990 года вошел в историю СССР и Азербайджана как «черный январь». В 1946-м в отставку с поста главы Временного правительства Франции подал Шарль де Голль. В 1918-м родился хирург Александр Шалимов, жизнь которого связана с Харьковом. В 1841-м британцы оккупировали Гонконг. В 1320-м впервые короновали короля Польши.
Праздники и памятные даты 20 января
20 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и День Автономной республики Крым.
В мире: Голубой понедельник (третий понедельник января в мире считается самым депрессивным днем года), Международный день принятия, День распространения знаний о пингвинах, День любителей сыра, День видеокамеры, День Мартина Лютера Кинга (отмечают в третий понедельник января).
20 января – день, когда в должность вступают новоизбранные президенты США. Сегодня это будет Дональд Трамп. Хотя сейчас дата инаугурации президента США кажется неизменной, на самом деле ее установили в ХХ веке. 23 января 1933 года вступила в силу 20-я поправка к Конституции США, посвященная именно этому. Ключевой эпизод ее текста таков: «Срок службы президента и вице-президента истекает в полдень 20 января, а срок службы сенаторов и представителей – в полдень 3 января в те годы, когда их сроки истекли бы, если бы эта поправка не была ратифицирована. В это же время начинаются сроки правления их преемников».
До этого новоизбранные президенты вступали в должность 4 марта. При том, что выборы проходили в те же сроки, что и сейчас. С самого начала, когда дату инаугурации только назначали на 4 марта, это было оправдано. Ведь подсчет голосов велся вручную и длился гораздо дольше, чем сейчас. Постепенная автоматизация процессов позволила сократить срок между избранием президента и его приходом к реальной власти в стране. Это было особенно важно в случае, когда глава Белого дома менялся, а не переходил на второй срок. Ведь с момента выборов до инаугурации преемника предыдущий президент США все еще обладает всеми полномочиями, но теряет политический вес. В американской политике и журналистике такого главу государства называют «хромая утка». А как это выглядит на практике, можно было наблюдать в последние месяцы. После состоявшихся осенью выборов заявления в сети Х Дональда Трампа и его пока виртуальные назначения интересовали публику гораздо больше, чем действия Джозефа Байдена.
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Интересные факты об инаугурации президента США приводит Совет по международным отношениям.
🔹 Дональд Трамп станет вторым президентом в истории страны, который будет руководить ею не два срока подряд, а с перерывом. Первым был Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент, возглавлявший страну в конце XIX века). Трамп в 2017-м присягал как 45-й президент.
🔹 Джо Байден не планирует копировать Трампа. Он придет на инаугурацию своего преемника. Сам Трамп в 2021-м присягу Байдена пропустил, так как не признавал итоги выборов и считал себя победителем. Трамп стал первым за 150 лет президентом США, поступившим так. За всю историю страны подобных в этом плане Трампу было всего четверо: отец и сын — президенты Джон Адамс и Джон Куинси Адамс оба не смирились с проигрышем соперникам на выборах; Эндрю Джонсон был первым, кому в США объявили импичмент, к тому же он ненавидел своего преемника Улисса Гранта – и это было взаимно; единственный, чья мотивация неизвестна до сих пор, – Мартин Ван Бюрен.
🔹 Дональд Трамп будет присягать как 47-й президент США. Но инаугурационную речь произнесет сороковым. Разница возникла из-за вице-президентов, которые становились президентами после отставки или смерти главы государства. Они не выигрывали выборы, так что не произносили речей.
🔹 Текст присяги президента США прописан в Конституции. Он состоит всего из 35 слов.
🔹 В марте присягу приносили больше президентов США, чем в январе – 37 из 47.
🔹 Единственным президентом, вступившим в должность не в январе или марте, является первый президент США Джордж Вашингтон. Его инаугурация прошла 30 апреля 1789 года.
🔹 Линдон Джонсон был первым из президентов, который попросил свою жену держать Библию во время присяги. В последствии этот опыт копировали все преемники. Предполагается, что на сегодняшней инаугурации Мелания Трамп будет держать Библию, как делала это восемь лет назад.
🔹 Инаугурация Трампа будет лишь второй в истории, которая придется на День Мартина Лютера Кинга. Первый раз это было в 1997 году, когда на свой второй срок пришел Билл Клинтон.
🔹 Самую короткую инаугурационную речь президента США произнес Джордж Вашингтон, вступая на свой второй срок. Она состояла из 135 слов.
20 января в истории
20 января 1320 года впервые коронован король Польши. Им стал Владислав I Локетек. Подробнее.
20 января 1841 года британцы оккупировали остров Гонконг. Подробнее.
20 января 1918 года родился хирург Александр Шалимов — один из основателей украинской хирургической школы, который значительную часть жизни работал в Харькове. Подробнее.
20 января 1946 года Шарль де Голль подал в отставку с поста главы Временного правительства Франции. Подробнее.
20 января 1990 года вошло в историю СССР и Азербайджана как «черный январь». В ночь с 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева советская армия вторглась в Баку – для подавления протестов и беспорядков. Подробнее.
20 января 1991 года в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина. До этого момента Крым не был автономным с 1945-го. Подробнее.
Церковный праздник 20 января
Преподобного Евфимия Великого. Подробнее.
Народные приметы
Если погода будет ясная и холодная, то лето будет засушливым.
Если 20 января идет снег, то будет снегом до Масленицы.
Если солнце в полдень яркое, весна будет ранней.
Что нельзя делать 20 января
Нельзя ругаться, злословить и сплетничать.
Нельзя обижать никого – ни людей, ни животных.
Нельзя лениться.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: инаугурация, история, праздник, президент, свято, сша, Трамп, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта и День АР Крым. Сегодня состоится инаугурация президента США Дональда Трампа".