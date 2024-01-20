Сегодня 20 января: какой праздник и день в истории

20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта и День АР Крым. Традиционно в должность вступают новоизбранные президенты США. 20 января 1320-го впервые короновали короля Польши. В 1841-м британцы оккупировали Гонконг. В 1918-м родился хирург Александр Шалимов, жизнь которого связана с Харьковом. В 1946-м в отставку с поста главы Временного правительства Франции подал Шарль де Голль. А этот день 1990-го вошел в историю СССР и Азербайджана как «черный январь».

Праздники и памятные даты 20 января

20 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и День Автономной республики Крым.

В мире: Международный день принятия, День распространения знаний о пингвинах, Всемирный день любителей сыра.

20 января – день, когда в должность вступают новоизбранные президенты США. На эту дату приходятся инаугурации, в частности, Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди, Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, обоих Бушей, Билла Клинтона, Барака Обамы, Дональда Трампа, Джозефа Байдена и других.

20 января в истории

20 января 1320 года впервые коронован король Польши. Им стал Владислав I Локетек.

К тому моменту князю было уже 59 лет – чрезвычайно почтенный возраст для XIV века и максимальный возраст коронации среди всех польских королей. Предшествующие более 40 лет жизни Владислав провел в междоусобицах, переговорах и формировании различных союзов, объединяя феодально раздробленные польские княжества. По рождению он был далеко не самым значимым из польских князей, а к тому же — одним из трех младших сыновей от второго брака своего отца Казимира I. Однако в течение жизни старшие князья не оставляли прямых потомков, Владислав пользовался поддержкой местного дворянства, а в определенный период – привлекал иностранное войско. В последние годы XIII века князь смог объединить под своей властью Малую Польшу, Поморье и Великую Польшу. Однако вынужден был уступить власть из-за вторжения короля Чехии Вацлава II. Тот провозгласил себя королем Польши и руководил до 1305 года. Локетек в течение этого периода был в изгнании. А после смерти Вацлава II вернулся – и в течение 15 лет снова собирал земли и подавлял восстания. Финальным успешным аккордом в восхождении князя к королевскому титулу стало восстание в Великопольском княжестве. Местное дворянство призвало Владислава на княжение. В 1314 году он вошел в Познань. Объединив значительное количество польских земель, Владислав задумался о получении королевского титула. Соответствующую просьбу польская знать направила на имя Папы Римского в 1318 году. В следующем году Папа Иоанн XXII дал согласие на коронацию. Уже 20 января 1320-го в Вавельском соборе гнезненский архиепископ Янислав короновал Владислава. Король правил еще 13 лет, а после смерти Владислава на престол взошел его сын Казимир.

20 января 1841 года британцы оккупировали остров Гонконг.

Это произошло во время Первой опиумной войны между Великобританией и Китаем (империей Цинь). Военной операцией, приведшей к оккупации Гонконга, командовал капитан Чарльз Эллиотт. А официально право Великобритании на остров Китай признал, потерпев поражение в войне и подписав 29 августа 1842 года Нанкинский договор. Помимо передачи британцам Гонконга, династия Цинь обязалась оплатить значительные суммы контрибуций и открыть для торговли ряд портов. Под юрисдикцию Китая Гонконг вернули только в 1997 году (договор об этом премьер-министры Великобритании и КНР подписали в 1984-м).

20 января 1918 года родился хирург Александр Шалимов — один из основателей украинской хирургической школы, который значительную часть жизни работал в Харькове.

Он происходил из России и там получил медицинское образование, начинал оперировать и работал с Николаем Амосовым. Вскоре Николай Амосов переехал в Украину. А за ним – и Шалимов. С 1957 года он был ведущим хирургом в лечебных и научных учреждениях Харькова. А в 1970-м перебрался в Киев, где основал Институт хирургии и трансплантологии (сейчас это заведение носит имя Шалимова). При жизни хирург провел около 40 тысяч операций. Он нарабатывал новые методы хирургических вмешательств при онкозаболеваниях, болезнях сердца, сосудов, органов пищеварения. Именно Шалимов стал первым врачом, успешно осуществившим пересадку поджелудочной железы больному диабетом. Также под его руководством прошла первая успешная операция по пересадке сердца в Украине. Он прожил 88 лет и умер в 2006 году в Киеве. В Харькове имя Александра Шалимова носит вторая городская больница.

20 января 1946 года Шарль де Голль подал в отставку с поста главы Временного правительства Франции.

Правительство он возглавлял с момента освобождения страны от немецкой оккупации. Руководство Франции, которое стало первым после коллаборационистского режима Виши, сформировали из всех участников движения Сопротивления. Де Голль своей главной задачей в этот период считал возвращение Франции в круг великих держав. А это было непросто, ведь во время Второй мировой войны лидеров антигитлеровской коалиции было три – Великобритания, США и СССР. Руководители именно этих трех стран принимали ключевые решения во время Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. И если участие Франции в переговорах в Тегеране в 1943-м было невозможно по понятным причинам, то тот факт, что его не пригласили в Ялту в 1945-м де Голль характеризовал фразой: «это меня расстроило, но ничуть не удивило».

Несмотря на такое устранение страны из числа «вершителей судеб» послевоенного мира де Голль смог добиться того, что Францию включили в круг стран-победительниц Второй мировой. Так, французский генерал де Латр де Тассиньи вместе с полководцами союзных государств принимал капитуляцию Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Тогда главнокомандующий Вермахта Вильгельм Кейтель отреагировал на присутствие представителя Франции знаменитой фразой: «Неужели мы и Франции войну проиграли?» Также Франции отвели оккупационные зоны в Германии и Австрии. Частично восстановив международные позиции страны, Временное правительство де Голля организовало выборы в Учредительное собрание осенью 1945-го. Эти выборы привели к власти разношерстную компанию социалистов, коммунистов и руководителей Сопротивления – Народно-республиканского движения (МРП). Авторитет де Голля, впрочем, был таким, что и такой состав депутатов избрал его снова главой Временного правительства. Это произошло 13 ноября 1945 года. Однако в дальнейшем взгляды де Голля и депутатов (которые вошли в историю как Трехпартийная коалиция) все больше расходились. У генерала была собственная концепция «великой Франции», которая предусматривала президентскую форму правления. Члены учредительного собрания хотели прописать в конституции парламентско-президентскую республику, предоставив больше власти парламенту. Последней каплей стала дискуссия о бюджете на 1946 год, в ходе которой социалисты с коммунистами потребовали сократить на 20% расходы на армию. Де Голль наконец понял, что он – в меньшинстве и подал в отставку. Правительство возглавил социалист Феликс Гуэн. А генерал, возродивший Францию буквально из пепла, перешел в оппозицию и более 10 лет путешествовал и писал мемуары. Он вернулся к власти в 1958-м.

20 января 1990 года вошло в историю СССР и Азербайджана как «черный январь». В ночь с 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева советская армия вторглась в Баку – для подавления протестов и беспорядков. Подробнее.

20 января 1991 года в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина. До этого момента Крым не был автономным с 1945-го. Подробнее.

Церковный праздник 20 января

Преподобного Евфимия Великого. Евфимий происходил из знатной христианской семьи, которая жила в Армении. У родителей Евфимия долгое время не было детей, а перед его рождением было божественное видение, предвещавшее младенцу большое будущее. Отец Евфимия вскоре умер, а мать отдала сына на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксии. Вскоре юноша стал чтецом, а потом принял монашество и был рукоположен в сан пресвитера. Со временем отправился в Иерусалим, поселился на территории Фаранской лавры, а затем в пещере в горах. Постепенно вокруг возникло монашеское общежитие. Евфимий стал духовником этой братии. Имел дар чудотворения, исцелял больных. Постепенно количество людей, сходившихся в монастырь, чтобы увидеть его и получить исцеление, стало угнетать святого, и он удалился в пустыню, куда взял с собой только ближайшего ученика Дометиана. Поселился Евфимий в пещере, где когда-то укрывался святой царь Давид. Там основал монастырь, а в пещере Давида устроил церковь. Однако и там ему не было покоя от гостей, поэтому Евфимий решил вернуться в оставленный им монастырь, но по дороге облюбовал уединенное место на горе и остановился там. Через некоторое время возле него вновь собрались братия, и он устроил лавру по типу Фаранской лавры. Умер святой Евфимий в возрасте 97 лет и был похоронен на территории основанной им лавры. За свою подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры Евфимий получил наименование Великого.

Народные приметы

Если погода будет ясная и холодная, то лето будет засушливым.

Если 20 января идет снег, то будет снегом до Масленицы.

Если солнце в полдень яркое, весна будет ранней.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя ругаться, злословить и сплетничать.

Нельзя обижать никого – ни людей, ни животных.

Нельзя лениться.