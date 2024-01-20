Сьогодні 20 січня: яке свято та день в історії

20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та День АР Крим. Традиційно на посаду вступають новообрані президенти США. 20 січня 1320 року вперше коронували короля Польщі. У 1841-му британці окупували Гонконг. У 1918-му народився хірург Олександр Шалімов, життя якого пов’язане з Харковом. У 1946-му у відставку з посади глави Тимчасового уряду Франції подав Шарль де Голль. А цей день 1990-го увійшов до історії СРСР та Азербайджану як “чорний січень”.

Свята та пам’ятні дати 20 січня

20 січня в Україні – День пам’яті захисників Донецького аеропорту та День Автономної республіки Крим.

У світі: Міжнародний день прийняття, День поширення знань про пінгвінів, Всесвітній день любителів сиру.

20 січня – день, коли на посаду вступають новообрані президенти США. На цю дату припадають інавгурації, зокрема Франкліна Рузвельта, Джона Кеннеді, Річарда Ніксона, Рональда Рейгана, обох Бушів, Білла Клінтона, Барака Обами, Дональда Трампа, Джозефа Байдена та інших.

20 січня в історії

20 січня 1320 року вперше короновано короля Польщі. Ним став Владислав I Локетек.

На той час князю було вже 59 років – надзвичайно поважний вік для XIV століття та максимальний вік коронації серед усіх польських королів. Попередні понад 40 років життя Владислав провів у міжусобицях, переговорах та формуванні різних спілок, об’єднуючи феодально роздроблені польські князівства. За народженням він був далеко не найзначнішим з польських князів, а до того ж – одним із трьох молодших синів від другого шлюбу свого батька Казимира I. Проте протягом життя старші князі не залишали прямих нащадків, Владислав користувався підтримкою місцевого дворянства, а певний період – залучав іноземне військо. В останні роки XIII століття князь зміг об’єднати під своєю владою Малу Польщу, Помор’я та Великопольщу. Однак змушений був поступитися владою через вторгнення короля Чехії Вацлава II. Той проголосив себе королем Польщі та керував до 1305 року. Локетек протягом цього періоду був у вигнанні. А після смерті Вацлава II повернувся – і протягом 15 років знову збирав землі та придушував повстання. Фінальним успішним акордом у сходженні князя до королівського титулу стало повстання у Великопольському князівстві. Місцеве дворянство закликало Владислава на князювання. У 1314 році він увійшов до Познані. Об’єднавши значну кількість польських земель, Владислав замислився над отриманням королівського титулу. Відповідне прохання польська знать направила на ім’я Папи Римського у 1318 році. Наступного року Папа Іван XXII погодився на коронацію. Уже 20 січня 1320-го у Вавельському соборі гнезненський архієпископ Яніслав коронував Владислава. Король правив ще 13 років, а після смерті Владислава на престол зійшов його син Казимир.

20 січня 1841 року британці окупували острів Гонконг.

Це сталося під час Першої опіумної війни між Великою Британією та Китаєм (імперією Цінь). Військовою операцією, що призвела до окупації Гонконгу, командував капітан Чарльз Елліотт. А офіційно право Великої Британії на острів Китай визнав, зазнавши поразки у війні та підписавши 29 серпня 1842 року Нанкінський договір. Крім передачі британцям Гонконгу, династія Цінь зобов’язалася сплатити значні суми контрибуцій та відкрити для торгівлі ряд портів. Під юрисдикцію Китаю Гонконг повернули лише 1997 року (договір про це прем’єр-міністри Великої Британії та КНР підписали 1984-го).

20 січня 1918 року народився хірург Олександр Шалімов – один із засновників української хірургічної школи, який значну частину життя працював у Харкові.

Він походив з Росії й там здобув медичну освіту, починав оперувати та працював із Миколою Амосовим. Незабаром Микола Амосов переїхав до України. А за ним – і Шалімов. З 1957 року він був провідним хірургом у лікувальних та наукових установах Харкова. А 1970-го перебрався до Києва, де заснував Інститут хірургії та трансплантології (зараз цей заклад має ім’я Шалімова). За життя хірург провів близько 40 тисяч операцій. Він напрацьовував нові методи хірургічних втручань при онкозахворюваннях, хворобах серця, судин, органів травлення. Саме Шалімов став першим лікарем, який успішно здійснив пересадку підшлункової залози хворому на діабет. Також під його керівництвом відбулася перша успішна операція з пересадки серця в Україні. Він прожив 88 років і помер у 2006 році у Києві. У Харкові ім’я Олександра Шалімова носить друга міська лікарня.

20 січня 1946 року Шарль де Голль подав у відставку з посади глави Тимчасового уряду Франції.

Уряд він очолював з моменту звільнення країни від німецької окупації. Керівництво Франції, яке стало першим після колабораціоністського режиму Віші, сформували зі всіх учасників руху Опору. Де Голль своїм головним завданням у цей період вважав повернення Франції до кола великих держав. А це було непросто, адже під час Другої світової війни лідерів антигітлерівської коаліції було три – Велика Британія, США та СРСР. Керівники саме цих трьох країн ухвалювали ключові рішення під час Тегеранської, Ялтинської та Потсдамської конференцій. І якщо участь Франції в переговорах у Тегерані 1943-го була неможлива зі зрозумілих причин, то той факт, що його не запросили до Ялти в 1945-му де Голль характеризував фразою: “це мене засмутило, але анітрохи не здивувало”.

Попри таке усунення країни з числа “вершителів доль” повоєнного світу де Голль зміг домогтися того, що Францію включили до кола країн-переможниць Другої світової. Так, французький генерал де Латр де Тассіньї разом із полководцями союзних держав приймав капітуляцію Німеччини в ніч з 8 на 9 травня 1945 року. Тоді головнокомандувач Вермахту Вільгельм Кейтель відреагував на присутність представника Франції знаменитою фразою: “Невже ми й Франції війну програли?” Також Франції відвели окупаційні зони у Німеччині та Австрії. Частково відновивши міжнародні позиції країни, Тимчасовий уряд де Голля організував вибори до Установчих зборів восени 1945-го. Ці вибори привели до влади різношерсту компанію соціалістів, комуністів і керівників Опору – Народно-республіканського руху (МРП). Утім, авторитет де Голля був таким, що й такий склад депутатів обрав його знову головою Тимчасового уряду. Це сталося 13 листопада 1945 року. Однак надалі погляди де Голля та депутатів (які увійшли в історію як Трипартійна коаліція) дедалі більше розходилися. У генерала була власна концепція “великої Франції”, яка передбачала президентську форму правління. Члени установчих зборів хотіли прописати в конституції парламентсько-президентську республіку, надавши більше влади парламенту. Останньою краплею стала дискусія про бюджет на 1946 рік, під час якої соціалісти з комуністами вимагали скоротити на 20% витрати на армію. Де Голль нарешті зрозумів, що він – у меншості та подав у відставку. Уряд очолив соціаліст Фелікс Гуен. А генерал, який відродив Францію буквально з попелу, перейшов в опозицію та понад 10 років мандрував і писав мемуари. Він повернувся до влади 1958-го.

20 січня 1990 року увійшло в історію СРСР та Азербайджану як “чорний січень”. У ніч із 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова радянська армія вдерлася до Баку – для придушення протестів та заворушень. Детальніше.

20 січня 1991 року в Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна. До цього моменту Крим не був автономним із 1945-го. Детальніше.

Церковне свято 20 січня

Преподобного Євфимія Великого. Євфимій походив зі знатної християнської родини, яка жила у Вірменії. У батьків Євфимія тривалий час не було дітей, а перед його народженням було божественне видіння, яке передвіщало немовляті велике майбутнє. Батько Євфимія невдовзі помер, а мати віддала сина на виховання своєму братові, пресвітерові Євдоксії. Незабаром хлопець став читцем, а потім прийняв чернецтво та був посвячений у сан пресвітера. З часом пішов до Єрусалиму, оселився на території Фаранської лаври, а потім у печері в горах. Поступово навколо виник чернечий гуртожиток. Євфимій став духівником цієї братії. Мав дар чудотворення, зцілював хворих. Поступово кількість людей, які сходилися до монастиря, щоб побачити його та отримати зцілення, стала гнітити святого, й він пішов у пустелю, куди взяв із собою лише найближчого учня Дометіана. Оселився Євфимій у печері, де колись ховався святий цар Давид. Там заснував монастир, а в самій печері Давидовій влаштував церкву. Проте й там йому не було спокою від гостей, тож Євфимій повернувся до залишеного ним монастиря, але дорогою уподобав відокремлене місце на горі та зупинився на ньому. Через деякий час біля нього знову зібралися братія, і він влаштував лавру на зразок Фаранської лаври. Помер святий Євфимій у віці 97 років і був похований на території заснованої ним лаври. За своє подвижницьке життя та тверде сповідання православної віри святий Євфимій отримав найменування Великого.

Народні прикмети

Якщо погода ясна та холодна, то літо буде посушливим.

Якщо 20 січня йде сніг, то сніжитиме аж до Масляної.

Якщо сонце опівдні яскраве, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 20 січня

Не можна лаятися, лихословити та пліткувати.

Не можна ображати нікого – ані людей, ні тварин.

Не можна лінуватися.