Сьогодні 20 січня: яке свято та день в історії

20 січня за церковним календарем – Собор Йоана Хрестителя. В Україні – День пам’яті захисників Донецького аеропорту. У цей день відбувся референдум за відновлення Кримської АРСР, а в США президентами стали Рузвельт (вчетверте) і Трамп.

Свята та пам’ятні дати 20 січня

В Україні 20 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту. Цього року (в тому числі й низка державних діячів) помилково розмістили звернення з нагоди цієї пам’ятної дати 16 січня. Дійсно, пам’ять захисників ДАП в Україні протягом декількох років вшановували 16 січня. Проте у 2022 році спільним наказом Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ цю пам’ятну дату перенесли на 20-те.

Також 20 січня – День Автономної Республіки Крим.

20 січня в історії

20 січня 1841 року британці окупували острів Гонконг. Під юрисдикцію Китаю Гонконг повернули 1997 року (договір про це прем’єр-міністри Великої Британії та КНР підписали в 1984-му). Проте економічно Гонконг зберігає капіталістичну систему. А “звичка до демократії” місцевих громадян не суміщається з комуністичною системою Китаю, що викликає постійні протести в Гонконзі та постійні спроби їх придушити з боку китайського керівництва.

20 січня 1945 року у Вашингтоні відбулася остання інавгурація Франкліна Рузвельта, якого обрали президентом США на четвертий термін. Він досі є єдиним президентом США, який обіймав цю посаду довше, ніж визначені конституцією два терміни. Втім, четвертий термін Рузвельта був зовсім коротким. Президент помер 12 квітня 1945 року від крововиливу в мозок. Один із головних авторів перемоги в Другій світовій війні лише трохи не дожив до капітуляції нацистської Німеччини.

20 січня 1990 року увійшло в історію СРСР і Азербайджану як “чорний січень”. У ніч із 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачоварадянська армія вторглася в радянське ж Баку – для придушення протестів і заворушень. Ситуація справді вимагала втручання, адже в місті напередодні відбулись вірменські погроми, в наслідок яких були загиблі. Однак замість навести лад військові вбили понад 150 своїх співгромадян і поранили ще сотню.

Цим трагічним подіям передував розвиток національного руху в Азербайджані – в тому числі на фоні Карабаського конфлікту. Народний фронт, який сформувався в радянській республіці в 1989 році, перейшов до агресивних дій у грудні 1989-го. 31 грудня натовп зруйнував 700 км держкордону з Іраном на території Нахічеванської АРСР. 11 січня 1990 року в Баку відбувся масовий мітинг, учасники якого вимагали від уряду дій для вирішення Карабаської кризи. Народний фронт перейшов до захоплення влади, скинувши радянське керівництво у двох містах. 13 січня в Баку почався дводенний погром вірменів. Людей викидали з балконів верхніх поверхів, а натовп забивав безвинних до смерті. Місцеві органи влади, так само як і 12-тисячний контингент внутрішніх військ та частини радянської армії не втручались у те, що відбувалось у Баку. Вони лише охороняли урядові об’єкти.

Але паралельно радянська влада вела підготовку до силового придушення заворушень. На підступах до Баку сформували угруповання з понад 50000 військовослужбовців. Ця радянська армія й штурмувала радянське місто. Для цього в Баку ввели надзвичайний стан, проте люді про це навіть не знали, адже телевізійна станція не працювала. Тож, коли до міста вторглися війська, розпочалися зіткнення озброєних військових із беззбройними цивільними. У них постраждали та загинули не лише агресивні активісти Народного фронту, але й мирні мешканці міста. Повстання було придушено, а радянську владу повсюди в Азербайджані відновили. Втім, на думку дослідників, саме 20 січня Москва втратила Азербайджан. 22 січня на загальний похорон жертв трагедії вийшло майже все населення Баку. Десятки тисяч азербайджанських комуністів публічно спалили свої партквитки. Зараз 20 січня в Азербайджані відзначається як День всенародної скорботи.

20 січня 1991 року в Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна. До цього моменту Крим не був автономним аж із 1945-го. Вперше Кримську АРСР створили як частину РСФСР 1921 року. Проте після захоплення німцями та їх вигнання радянськими військами з Криму в 1944 році депортували до Середньої Азії майже все корінне населення: кримських татар, вірмен, болгар та греків. Усіх їх звинуватили в нібито співпраці з німецькими окупантами. У 1945-му АРСР ліквідували, а Крим став областю. 5 лютого 1954 року Кримська область увійшла до складу Української РСР. І лише напередодні розпаду Союзу в Криму все ж провели референдум про «повторну» автономію. Пропозицію схвалили 94 % виборців.12 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла закон “Про відновлення Кримської АРСР”.

20 січня 2017 року 45-м президентом США став Дональд Трамп, який на той момент був найстаршим із президентів на момент першої інавгурації. Зараз цей рекорд належить наступнику Трампа Джо Байдену.

Церковне свято 20 січня

20 січня – Післясвято Богоявлення. Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Йоана. У православній церкві є звичай наступного дня після великих світ згадувати тих святих, які найближчим чином послужили цій священній події в історії. Відповідно після Богоявлення вшановують того, хто послужив справі Хрещення Христа. Йоан Хреститель – найбільший із пророків, завершує історію Церкви Старозавітної та відкриває епоху Нового Завіту. Він засвідчив про пришестя на землю божого сина, хрестив його у водах Йордану та свідчив таємниче явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення Ісуса Христа. Святий Йоан мученицько помер, усічений мечем за наказом царя Ірода.

Народні прикмети

Ясна і холодна погода – до посушливого літа.

Похмуро і сніжно – до великого врожаю.

Що не можна робити 20 січня

Не можна нічого позичати.

Не можна нічого піднімати з дороги.