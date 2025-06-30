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Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео)

Суспільство 14:51   30.06.2025
Вікторія Яковенко
Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

У селищі Пісочин на трасі М-03 «Київ –Харків–Довжанський» ліквідували наслідки нічних ударів ворожих безпілотників.

«Близько 01:00 чотири ворожі дрони типу «Герань-2» влучили в будівлю, розташовану поблизу траси міжнародного значення. Унаслідок вибухів уламками завалило прилеглу територію, зокрема й частину дорожнього полотна», – розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Зазначається, що дорожники вже за кілька годин очистили понад 1,5 тис. кв. м території від уламків і будівельного сміття. Ще до завершення комендантської години рух цією трасою повністю відновили.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Пісочин на трасі М-03 «Київ –Харків–Довжанський» ліквідували наслідки нічних ударів ворожих безпілотників.".