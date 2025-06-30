Трассу на Харьковщине завалило обломками после атаки БпЛА (видео)
В поселке Песочин на трассе М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» ликвидировали последствия ночных ударов вражеских беспилотников.
«Около 01:00 четыре вражеских дрона типа «Герань-2» попали в здание, расположенное вблизи трассы международного значения. В результате взрывов обломками завалило прилегающую территорию, в том числе и часть дорожного полотна», — рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Отмечается, что дорожники уже за несколько часов очистили более 1,5 тыс. кв. м территории от обломков и строительного мусора. Еще до завершения комендантского часа движение по этой трассе полностью восстановили.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, обломки, трасса, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин на трассе М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» ликвидировали последствия ночных ударов вражеских беспилотников.".