Трассу на Харьковщине завалило обломками после атаки БпЛА (видео)

В поселке Песочин на трассе М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» ликвидировали последствия ночных ударов вражеских беспилотников.

«Около 01:00 четыре вражеских дрона типа «Герань-2» попали в здание, расположенное вблизи трассы международного значения. В результате взрывов обломками завалило прилегающую территорию, в том числе и часть дорожного полотна», — рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается, что дорожники уже за несколько часов очистили более 1,5 тыс. кв. м территории от обломков и строительного мусора. Еще до завершения комендантского часа движение по этой трассе полностью восстановили.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области