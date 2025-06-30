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Трассу на Харьковщине завалило обломками после атаки БпЛА (видео)

Общество 14:51   30.06.2025
Виктория Яковенко
Трассу на Харьковщине завалило обломками после атаки БпЛА (видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В поселке Песочин на трассе М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» ликвидировали последствия ночных ударов вражеских беспилотников.

«Около 01:00 четыре вражеских дрона типа «Герань-2» попали в здание, расположенное вблизи трассы международного значения. В результате взрывов обломками завалило прилегающую территорию, в том числе и часть дорожного полотна», — рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается, что дорожники уже за несколько часов очистили более 1,5 тыс. кв. м территории от обломков и строительного мусора. Еще до завершения комендантского часа движение по этой трассе полностью восстановили.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин на трассе М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» ликвидировали последствия ночных ударов вражеских беспилотников.".