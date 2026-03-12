Live

«Все живы» — Сапронов о падении обломков БпЛА на гольфклуб в Харькове

Общество 13:24   12.03.2026
Виктория Яковенко
«Все живы» — Сапронов о падении обломков БпЛА на гольфклуб в Харькове Фото: NV

Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов отметил, что ночью 12 марта на территорию гольф-клуба «Superior» упали обломки вражеского БпЛА.

«Предварительно, в результате работы сил ПВО произошло падение обломков БпЛА на территорию гольфклуба «Superior» и за его пределами, повреждено остекление окон одного многоквартирного жилого дома. Пострадавших нет», — пишет Сапронов.

Он отметил: «Все живы, все нормально». Также заверил, что с повреждениями справится и поблагодарил всех, кто беспокоился.

Напомним, о ночных взрывах в Харькове сообщал мэр Игорь Терехов. По его данным, первый удар зафиксировали в 23:45 в Немышлянском районе – враг выпустил «Шахед». По данным городского головы, «прилет» пришелся по земле. Еще один удар зафиксировали примерно в это же время в Киевском районе. А повторно его обстреляли в 2:35.

Автор: Виктория Яковенко
