«Все живы» — Сапронов о падении обломков БпЛА на гольфклуб в Харькове
Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов отметил, что ночью 12 марта на территорию гольф-клуба «Superior» упали обломки вражеского БпЛА.
«Предварительно, в результате работы сил ПВО произошло падение обломков БпЛА на территорию гольфклуба «Superior» и за его пределами, повреждено остекление окон одного многоквартирного жилого дома. Пострадавших нет», — пишет Сапронов.
Он отметил: «Все живы, все нормально». Также заверил, что с повреждениями справится и поблагодарил всех, кто беспокоился.
Напомним, о ночных взрывах в Харькове сообщал мэр Игорь Терехов. По его данным, первый удар зафиксировали в 23:45 в Немышлянском районе – враг выпустил «Шахед». По данным городского головы, «прилет» пришелся по земле. Еще один удар зафиксировали примерно в это же время в Киевском районе. А повторно его обстреляли в 2:35.
