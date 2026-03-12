Live

Удары РФ: Малоданиловская ОТГ частично без света, в Золочеве есть пострадавшие

Происшествия 09:37   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото: Виктор Коваленко

Глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов сообщил, что после ночных «прилетов» часть одного из населенных пунктов громады осталась без света. 

«По информации энергетиков, перспективы восстановления из-за технических повреждений окончательно не определены, однако речь точно не идет о восстановлении в течение одного дня», – акцентировал Гололобов.

Помимо этого, в результате вражеских атак повреждено электропитание объектов критической инфраструктуры водоснабжения.

«В то же время сообщаем, что из-за этого прилета проблем с водоснабжением в общине, в частности в населенных пунктах Черкасская Лозовая и Лесное, быть не должно», – добавил начальник громады.

Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что ночью также попали под вражеские обстрелы.

Обстрел Золочевщины 12 марта
Фото: Виктор Коваленко

«Около 04:10 российские войска нанесли массированный удар БпЛА по поселку Золочев. В результате атаки предварительно повреждены помещения дома культуры, казначейства, налоговой службы, пять магазинов, два склада агропредприятия, три единицы сельхозтехники, склад производственного предприятия, легковой автомобиль», – добавил Коваленко.

Обстрел Золочевщины 12 марта
Фото: Виктор Коваленко

В результате «прилетов» острую стрессовую реакцию получил 42-летний мужчина и 62-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Читайте также: Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Если вам интересна новость: «Удары РФ: Малоданиловская ОТГ частично без света, в Золочеве есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия

