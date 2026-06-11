Бьют по домам и предприятиям: Харьковщину продолжают атаковать россияне
Россияне продолжают террор региона – в результате обстрелов на Харьковщине повреждена гражданская инфраструктура.
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил: около 01:00 враг выпустил беспилотники по Дергачам и Безрукам.
«В Дергачах враг попал в производственное помещение одного из частных предприятий, в Безруках – по частному дому, повредив крышу и окна. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», – написал Задоренко.
Неспокойно было и в Золочевской громаде. Так под утро ВС РФ ударил «Молнией» по дому в селе Барановка.
«В результате атаки поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших», – добавил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 11:28;