Бьют по домам и предприятиям: Харьковщину продолжают атаковать россияне

Россияне продолжают террор региона – в результате обстрелов на Харьковщине повреждена гражданская инфраструктура.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил: около 01:00 враг выпустил беспилотники по Дергачам и Безрукам.

«В Дергачах враг попал в производственное помещение одного из частных предприятий, в Безруках – по частному дому, повредив крышу и окна. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», – написал Задоренко.

Неспокойно было и в Золочевской громаде. Так под утро ВС РФ ударил «Молнией» по дому в селе Барановка.

«В результате атаки поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших», – добавил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

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