Трамваи и троллейбусы в Харькове 12 июня пойдут не по маршруту — мэрия

Изменения коснутся маршрутов, которые идут от Одесской до улицы Мухачева. Они будут актуальны с 9:00 до 12:00 12 июня.

«Движение трамваев на пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, а также троллейбусы на ул. Павла Тычины, ул. Деповской и ул. Южнопроектной будет приостановлено с 9:00 до 19:00 12 июня. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с выполнением работ АО «Харьковоблэнерго», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Маршруты изменятся следующим образом:

трамваи №5 и 8 будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»);

троллейбус №6 – от разворотного круга «Ул. Университетская» до разворотного круга «Парк Зустріч».

Также на это время запустят временный автобус — от Одесской до Мухачева по проспекту Байрона и ул. Морозова.