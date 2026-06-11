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Трамваи и троллейбусы в Харькове 12 июня пойдут не по маршруту — мэрия

Транспорт 20:45   11.06.2026
Оксана Горун
Трамваи и троллейбусы в Харькове 12 июня пойдут не по маршруту — мэрия Фото: ХГС

Изменения коснутся маршрутов, которые идут от Одесской до улицы Мухачева. Они будут актуальны с 9:00 до 12:00 12 июня.

«Движение трамваев на пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, а также троллейбусы на ул. Павла Тычины, ул. Деповской и ул. Южнопроектной будет приостановлено с 9:00 до 19:00 12 июня. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с выполнением работ АО «Харьковоблэнерго», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Маршруты изменятся следующим образом:

  • трамваи №5 и 8 будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»);
  • троллейбус №6 – от разворотного круга «Ул. Университетская» до разворотного круга «Парк Зустріч».

Также на это время запустят временный автобус — от Одесской до Мухачева по проспекту Байрона и ул. Морозова.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 20:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменения коснутся маршрутов, которые идут от Одесской до улицы Мухачева. Они будут актуальны с 9:00 до 12:00 12 июня".