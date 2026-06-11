Трамвай с символикой бригады «Спартан» теперь курсирует в Харькове (фото)
В Харькове начал курсировать трамвай с символикой НГУ и бригады «Спартан».
Об этом сообщили бойцы в Facebook. Отмечается, что трамвай вышел на маршрут 11 июня – в день 12-летия создания бригады.
«Наша країна, спільне майбутнє» — надпись на вагоне, близкая каждому воину, который ежедневно защищает Украину, и каждому украинцу, прилагающему усилия к общей цели», — отмечают воины.
Напомним, «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда по обновленному летнему графику. Он начнет действовать с 28 июня и предусматривает перемены для харьковчан. Ключевые такие: маршрут флагмана «Единство», курсировавший в Ворохту, продлили до Рахова. Харьков-Ужгород, номер 113-114, будет ездить через день вместо графика «по датам». С 29 июня появится новый поезд Харьков – Кременчуг. Также железнодорожники сообщили, что самым популярным маршрутом в первые дни июня стал Львов – Лозовая. Им за неделю воспользовались 13 тысяч пассажиров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, Спартан, трамвай;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 16:18;