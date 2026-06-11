Трамвай із символікою бригади “Спартан” тепер курсує в Харкові (фото)
У Харкові почав курсувати трамвай із символікою НГУ та бригади «Спартан».
Про це повідомили бійці у мережі “Фейсбук”. Зазначається, що трамвай вийшов на маршрут 11 червня – у день 12-ї річниці створення бригади.
“Наша країна, спільне майбутнє” – напис на вагоні, близький кожному воїну, який щодня боронить Україну, та кожному українцю, що докладає зусиль до спільної мети”, – зазначають воїни.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди за оновленим літнім графіком. Він почне діяти з 28 червня та передбачає зміни для харків’ян. Ключові такі: маршрут флагмана «Єдність», котрий курсував до Ворохти, подовжили до Рахова. Харків-Ужгород, номер 113 – 114, буде їздити через день замість графіка «по датах». З 29 червня з’явиться новий поїзд Харків – Кременчук. Також залізничники повідомили, що найпопулярнішим маршрутом Укрзалізниці в перші дні червня став Львів – Лозова. Ним за тиждень скористалися 13 тисяч пасажирів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 16:18;