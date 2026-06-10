У перші дні червня поїзд «Львів-Лозова» став найпопулярнішим в Україні

В АТ «Укрзалізниця» зазначають: почався найпіковіший період 2026 року. За їхніми даними, найпопулярнішим у перший тиждень літа став поїзд №104 «Львів-Лозова».

«Він перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом планується, що протягом трьох місяців літа УЗ перевезе 7 млн пасажирів», – пише УЗ.

Загалом протягом першого тижня червня залізницею подорожували 472 873 пасажирів.

Залізничники кажуть: щодня мають 340 тисяч запитів на квитки і перевозять 80 тисяч людей.

«Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на 1 місце до 6-7 бажаючих на квиток», – прогнозують в УЗ.

Зазначається, що впродовж 1–7 червня користувачі шукали квитки між Києвом і Харковом понад 66 тисяч разів. При цьому було доступно майже 17 тисяч місць. Ще більше запитів зафіксували на маршруті Київ – Львів.

«Щоб ваша подорож відбулася, є пара дієвих засобів. Основа основ — планування заздалегідь. Що раніше ви вирішите їхати і почнете моніторити квитки, то більший шанс придбати їх. Старт продажу квитків — за 20 днів до дати виїзду. Також є ефективна опція автовикупу. Через застосунок Укрзалізниці ви обираєте необхідний поїзд і дату. За появи місця в продажу програма викуповує його. Перевірено тисячами пасажирів», – рекомендують в УЗ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяги за оновленим літнім графіком. Він почне діяти з 28 червня та передбачає зміни для харків’ян — місто отримає продовжений маршрут до Рахова, регулярніший рейс до Ужгорода та новий поїзд до Кременчука.