Live

У перші дні червня поїзд «Львів-Лозова» став найпопулярнішим в Україні

Суспільство 12:22   10.06.2026
Вікторія Яковенко
У перші дні червня поїзд «Львів-Лозова» став найпопулярнішим в Україні Фото: Укрзалізниця

В АТ «Укрзалізниця» зазначають: почався найпіковіший період 2026 року. За їхніми даними, найпопулярнішим у перший тиждень літа став поїзд №104 «Львів-Лозова».

«Він перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом планується, що протягом трьох місяців літа УЗ перевезе 7 млн пасажирів», – пише УЗ.

популярный поезд Львов-Лозовая
Фото: АТ “Укрзалізниця”

Загалом протягом першого тижня червня залізницею подорожували 472 873 пасажирів.

статистика УЗ за первую неделю лета
Фото: АТ “Укрзалізниця”

Залізничники кажуть: щодня мають 340 тисяч запитів на квитки і перевозять 80 тисяч людей.

«Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на 1 місце до 6-7 бажаючих на квиток», – прогнозують в УЗ.

Зазначається, що впродовж 1–7 червня користувачі шукали квитки між Києвом і Харковом понад 66 тисяч разів. При цьому було доступно майже 17 тисяч місць. Ще більше запитів зафіксували на маршруті Київ – Львів.

статистика УЗ за первую неделю лета
Фото: АТ “Укрзалізниця”

«Щоб ваша подорож відбулася, є пара дієвих засобів. Основа основ — планування заздалегідь. Що раніше ви вирішите їхати і почнете моніторити квитки, то більший шанс придбати їх. Старт продажу квитків — за 20 днів до дати виїзду. Також є ефективна опція автовикупу. Через застосунок Укрзалізниці ви обираєте необхідний поїзд і дату. За появи місця в продажу програма викуповує його. Перевірено тисячами пасажирів», – рекомендують в УЗ.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяги за оновленим літнім графіком. Він почне діяти з 28 червня та передбачає зміни для харків’ян — місто отримає продовжений маршрут до Рахова, регулярніший рейс до Ужгорода та новий поїзд до Кременчука.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Семеро людей постраждали у Харкові вранці 10 червня: наслідки (фото)
Семеро людей постраждали у Харкові вранці 10 червня: наслідки (фото)
10.06.2026, 13:07
З початку доби Харків атакували 22 «шахеди»: Терехов про ціль РФ (відео)
З початку доби Харків атакували 22 «шахеди»: Терехов про ціль РФ (відео)
10.06.2026, 11:59
У перші дні червня поїзд «Львів-Лозова» став найпопулярнішим в Україні
У перші дні червня поїзд «Львів-Лозова» став найпопулярнішим в Україні
10.06.2026, 12:22
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків та область
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків та область
10.06.2026, 12:33
У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина
У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина
10.06.2026, 11:47
Удари по Харкову не припиняються: місто під атакою БпЛА (доповнено)
Удари по Харкову не припиняються: місто під атакою БпЛА (доповнено)
10.06.2026, 12:44

Новини за темою:

08.02.2026
Продаж квитків на поїзди від та до Ізюма зупинили – що трапилося
03.12.2025
Квитки з Харкова розлітаються: програма «3000 км Україною» стартувала
03.11.2025
Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені? – Пекар про залізничні квитки
02.10.2025
«Укрзалізниця» повідомляла про технічний збій: як купити квитки (оновлено)
18.08.2025
Що з квитками: поїзди до Харкова залишаються в трійці лідерів за попитом


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У перші дні червня поїзд «Львів-Лозова» став найпопулярнішим в Україні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 12:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Укрзалізниця» зазначають: почався найпіковіший період 2026 року. За їхніми даними, найпопулярнішим у перший тиждень літа став поїзд №104 «Львів-Лозова».".