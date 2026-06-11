Больше 50 БпЛА ударили по региону за сутки – Синегубов о последствиях
Харьков, а также 21 населенный пункт области обстрелял за сутки враг, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов в Харькове пострадали 11 человек: мужчины 50 и 58 лет и женщины 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 лет. В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 55-летний мужчина», – написал Синегубов.
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- восемь БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- десять fpv-дронов;
- 30 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 08:48;