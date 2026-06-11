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Больше 50 БпЛА ударили по региону за сутки – Синегубов о последствиях

Происшествия 08:48   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 50 БпЛА ударили по региону за сутки – Синегубов о последствиях

Харьков, а также 21 населенный пункт области обстрелял за сутки враг, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов в Харькове пострадали 11 человек: мужчины 50 и 58 лет и женщины 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 лет. В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 55-летний мужчина», – написал Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • восемь БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • десять fpv-дронов;
  • 30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также 21 населенный пункт области обстрелял за сутки враг, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".