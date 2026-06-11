Больше 50 БпЛА ударили по региону за сутки – Синегубов о последствиях

Харьков, а также 21 населенный пункт области обстрелял за сутки враг, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов в Харькове пострадали 11 человек: мужчины 50 и 58 лет и женщины 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 лет. В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 55-летний мужчина», – написал Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

восемь БпЛА типа «Герань-2»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

десять fpv-дронов;

30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

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