Live

О боях на двух направлениях на Харьковщине сообщил Генштаб

Украина 08:09   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
О боях на двух направлениях на Харьковщине сообщил Генштаб

Утром 11 июня Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза около Старицы, Охримовки и Кондрашовки.

На Купянском – россияне пытались прорваться дважды в районе Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 251 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и осуществил 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россияне на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Новости Харькова — главное 11 июня: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 11 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 июня 2026: какой праздник и день в истории
11.06.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 11 июня: ночью кружили БпЛА, враг атакует
Новости Харькова — главное 11 июня: ночью кружили БпЛА, враг атакует
11.06.2026, 08:52
Девочка — дочь погибшего героя: приговор отчиму, изнасиловавшему падчерицу
Девочка — дочь погибшего героя: приговор отчиму, изнасиловавшему падчерицу
10.06.2026, 16:15
Новости Харькова — главное 10 июня: массированная атака, фейк об эвакуации
Новости Харькова — главное 10 июня: массированная атака, фейк об эвакуации
10.06.2026, 21:32
Кому доверяют украинцы? По балансу Терехов опередил Федорова и Зеленского
Кому доверяют украинцы? По балансу Терехов опередил Федорова и Зеленского
10.06.2026, 20:08
Массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев
Массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев
11.06.2026, 09:22

Новости по теме:

07.06.2026
Восемь боев на Харьковщине: где ВСУ отбивали атаки врага
04.06.2026
Напряженнее на севере региона: где шли бои на Харьковщине
02.06.2026
Где пытались прорваться россияне – данные Генштаба ВСУ
28.05.2026
Машовец: прорваться в Великий Бурлук стремятся россияне – каков их план
27.05.2026
Тяжелее было на севере от Харькова: Генштаб сообщает о боях в регионе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «О боях на двух направлениях на Харьковщине сообщил Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 июня Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев. ".