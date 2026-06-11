О боях на двух направлениях на Харьковщине сообщил Генштаб
Утром 11 июня Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза около Старицы, Охримовки и Кондрашовки.
На Купянском – россияне пытались прорваться дважды в районе Купянска-Узлового.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 251 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и осуществил 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Потери россияне на сегодняшний день следующие:
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 08:09;