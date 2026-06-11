О боях на двух направлениях на Харьковщине сообщил Генштаб

Утром 11 июня Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза около Старицы, Охримовки и Кондрашовки.

На Купянском – россияне пытались прорваться дважды в районе Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 251 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и осуществил 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россияне на сегодняшний день следующие: