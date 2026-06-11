Про бої на двох напрямках на Харківщині повідомив Генштаб

Вранці 11 червня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Стариці, Охрімівки та Кіндрашівки.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися двічі у районі Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіяни сьогодні такі: