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Про бої на двох напрямках на Харківщині повідомив Генштаб

Україна 08:09   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про бої на двох напрямках на Харківщині повідомив Генштаб

Вранці 11 червня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Стариці, Охрімівки та Кіндрашівки.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися двічі у районі Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіяни сьогодні такі:

Читайте також: Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 червня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв. ".