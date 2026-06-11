Про бої на двох напрямках на Харківщині повідомив Генштаб
Вранці 11 червня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази біля Стариці, Охрімівки та Кіндрашівки.
На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися двічі у районі Куп’янська-Вузлового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.
Втрати росіяни сьогодні такі:
Читайте також: Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про бої на двох напрямках на Харківщині повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 08:09;