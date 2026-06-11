Понад 50 БпЛА вдарили по регіону за добу – Синєгубов про наслідки

Харків, а також 21 населений пункт області обстріляв за добу ворог, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали 11 людей: чоловіки 50 і 58 років та жінки 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 років. У сел. Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 55-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

шість БпЛА типу «Молния»;

десять fpv-дронів;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.