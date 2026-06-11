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Понад 50 БпЛА вдарили по регіону за добу – Синєгубов про наслідки

Події 08:48   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 50 БпЛА вдарили по регіону за добу – Синєгубов про наслідки

Харків, а також 21 населений пункт області обстріляв за добу ворог, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали 11 людей: чоловіки 50 і 58 років та жінки 70, 38, 75, 45, 23, 27, 77, 57, 33 років. У сел. Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 55-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • вісім БпЛА типу “Герань-2”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • десять fpv-дронів;
  • 30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

Читайте також: Про бої на двох напрямках на Харківщині повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 08:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 21 населений пункт області обстріляв за добу ворог, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".