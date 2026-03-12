Live

Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА

Происшествия 07:10   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА

О ночных взрывах в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. 

Первый удар по городе зафиксировали в 23:45 в Немышлянском районе. Враг выпустил «шахед». По данным городского головы, «прилет» пришелся в землю.

Еще один удар зафиксировали примерно в это же время в Киевском районе. А повторно его обстреляли в 02:35, писал Терехов. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Напомним, 11 марта беспилотник атаковал компанию в Шевченковском районе в момент, когда люди только пришли на работу. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: двое мужчин погибли. Еще семь человек ранены. Из них три женщины. Состояние раненых мужчин – среднее, одного из них даже отпустили лечиться домой. А вот женщины – все в тяжелом состоянии, отметил и.о. медицинского директора ОКЛ Константин Лобойко. Он заверил: врачи делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пострадавших. Синегубов подчеркнул: предприятие, которое атаковали оккупанты, не имело никакого отношения к военным объектам. Он назвал это преступление целенаправленным террором против харьковского бизнеса.

Читайте также: Мужчина погиб, две женщины ранены: россияне ударили БпЛА по Чугуеву (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Будет еще теплее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта
Будет еще теплее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта
11.03.2026, 20:46
Новости Харькова — главное за 12 марта: россияне трижды ударили по городу
Новости Харькова — главное за 12 марта: россияне трижды ударили по городу
12.03.2026, 08:20
Трагедия в начале рабочего дня, дважды эвакуированный ребенок — итоги 11 марта
Трагедия в начале рабочего дня, дважды эвакуированный ребенок — итоги 11 марта
11.03.2026, 23:00
Новости Харькова — главное за 11 марта: подростка подозревают в изнасилованиях
Новости Харькова — главное за 11 марта: подростка подозревают в изнасилованиях
11.03.2026, 22:02
Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА
Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА
12.03.2026, 07:10
Генштаб сообщил, как прошли сутки на фронте в Харьковской области
Генштаб сообщил, как прошли сутки на фронте в Харьковской области
12.03.2026, 08:10

Новости по теме:

11.03.2026
Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром
11.03.2026
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
11.03.2026
На каком этапе восстановление дома на улице Культуры, рассказали в мэрии
11.03.2026
Россияне атаковали спортшколу в Золочеве (фото)
10.03.2026
Что происходит на месте «прилета» в Индустриальном районе – данные мэрии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночных взрывах в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. ".