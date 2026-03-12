Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА
О ночных взрывах в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов.
Первый удар по городе зафиксировали в 23:45 в Немышлянском районе. Враг выпустил «шахед». По данным городского головы, «прилет» пришелся в землю.
Еще один удар зафиксировали примерно в это же время в Киевском районе. А повторно его обстреляли в 02:35, писал Терехов. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
Напомним, 11 марта беспилотник атаковал компанию в Шевченковском районе в момент, когда люди только пришли на работу. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: двое мужчин погибли. Еще семь человек ранены. Из них три женщины. Состояние раненых мужчин – среднее, одного из них даже отпустили лечиться домой. А вот женщины – все в тяжелом состоянии, отметил и.о. медицинского директора ОКЛ Константин Лобойко. Он заверил: врачи делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пострадавших. Синегубов подчеркнул: предприятие, которое атаковали оккупанты, не имело никакого отношения к военным объектам. Он назвал это преступление целенаправленным террором против харьковского бизнеса.
