Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео)

Общество 13:28   11.03.2026
Виктория Яковенко
Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео) Скриншот

В больнице находятся шесть пострадавших в результате обстрела РФ по Харькову сегодня, 11 марта.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, три женщины – в тяжелом состоянии.

«Трое мужчин доставили в хирургическое отделение, их состояние — средней тяжести. Еще одного мужчину, после оказания помощи, перевели на амбулаторное лечение», — отметил Синегубов.

Люди получили взрывные травмы, рассказал и. о. меддиректора по хирургической помощи ОКБ Константин Лобойко.

«У кого-то повреждение головы, у кого-то повреждение позвоночника, у кого-то повреждение мягких тканей, у кого-то повреждение грудной клетки. Тяжелые проходят обследования, размещаются с повреждениями первой величины и подаются к операционному лечению. А те, у которых нетяжелые повреждения, им обрабатывают раны», — сказал Лобойко.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, взрыв в Шевченковском районе Харькова прозвучал 11 марта около 08:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по частному предприятию. По предварительным данным, погибли двое людей, пострадавших – семеро. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на месте «прилета» возник пожар.

Читайте также: Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром

Автор: Виктория Яковенко
