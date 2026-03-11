Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео)
В больнице находятся шесть пострадавших в результате обстрела РФ по Харькову сегодня, 11 марта.
Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, три женщины – в тяжелом состоянии.
«Трое мужчин доставили в хирургическое отделение, их состояние — средней тяжести. Еще одного мужчину, после оказания помощи, перевели на амбулаторное лечение», — отметил Синегубов.
Люди получили взрывные травмы, рассказал и. о. меддиректора по хирургической помощи ОКБ Константин Лобойко.
«У кого-то повреждение головы, у кого-то повреждение позвоночника, у кого-то повреждение мягких тканей, у кого-то повреждение грудной клетки. Тяжелые проходят обследования, размещаются с повреждениями первой величины и подаются к операционному лечению. А те, у которых нетяжелые повреждения, им обрабатывают раны», — сказал Лобойко.
Видео: Олег Синегубов
Напомним, взрыв в Шевченковском районе Харькова прозвучал 11 марта около 08:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по частному предприятию. По предварительным данным, погибли двое людей, пострадавших – семеро. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на месте «прилета» возник пожар.
Читайте также: Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: лікарня, новости Харькова, Олег Синегубов, пострадавшие, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 13:28;