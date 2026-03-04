Live

Синегубов: в 90% антикоррупционеры были неправы, скрыть переплаты — невозможно

Оригинально 18:00   04.03.2026
Елена Нагорная
Синегубов: в 90% антикоррупционеры были неправы, скрыть переплаты — невозможно Фото: пресс-служба ХОВА

Более 90% публикаций в СМИ о возможных переплатах на закупках стройматериалов для объектов в Харьковской области не нашли подтверждения, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя публикацию проекта Dozorro, что на строительстве подземной больницы «Ковчег» в Харькове якобы могут переплатить 207 миллионов гривен, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Более 90% такой информации не нашло своего подтверждения. Не только тех средств, которые вы назвали, но и других, которые постоянно публикуются о переплатах в том или ином направлении», — подчеркнул Синегубов.

Он заверил, что все строительство — под надзором контролирующих и правоохранительных органов.

«Есть соответствующие экспертные исследования. Если там были переплаты, то будут уголовные производства, будет ответственность, ущерб, который будет возмещен. То есть определенная юридическая процедура определена полностью. Это, действительно, очень ценная для нас информация, которая далее побуждает нас либо обращаться в правоохранительные органы, либо обычно правоохранительные органы уже во время строительства открывают определенные уголовные производства для того, чтобы анализировать все эти процессы. Поверьте, если действительно будут переплаты, их скрыть просто невозможно», — заявил начальник ХОВА.

Читайте также: “Люди, говорят, что актуально” – начальник ХОВА о строительстве вблизи фронта

Автор: Елена Нагорная
