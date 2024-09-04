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Фирму, продававшую бумажную продукцию, ХОВА наняла для построения фортификаций

Происшествия 14:52   04.09.2024
Оксана Якушко
Фирму, продававшую бумажную продукцию, ХОВА наняла для построения фортификаций Фото: hromadske

Фирму-новичка из Днепра «Релеванте», которая раньше имела только 1 тендер по продаже бумажной продукции, Харьковская ОВА наняла для строительства фортификаций, сообщает ХАЦ.

В результате огласки и расследований вокруг строительства фортификаций, уже 88 дней ХОВА не заключает договоры с фирмами с признаками фиктивности, которые с осени 2023 года могли присвоить более 100 млн грн, отмечает ХАЦ.

«О фирме из Днепра «Релеванте», с которой начала работать ХОВА именно по строительству фортификаций. До 2024 г. у фирмы не было опыта в строительстве, у нее был только 1 тендер по продаже бумажной продукции. Из сообщения ХОВА мы узнали, что эта фирма в качестве субподрядчика в 2024-м получила и выполнила работы на 7 объектах укреплений в Харьковской и Сумской областях», — сообщил ХАЦ.

«Как фирма, которая никогда не выполняла подобных работ, стала субподрядчиком по строительству фортификаций и получила более 70 млн грн?» — задаются вопросом антикоррупционеры.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 14:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фирму-новичка из Днепра «Релеванте», которая раньше имела только 1 тендер по продаже бумажной продукции, Харьковская ОВА наняла для строительства фортификаций, сообщает ХАЦ.".