Фірму, що продавала паперову продукцію, ХОВА найняла для побудови фортифікацій
Фірму-новачка з Дніпра «Релеванте», яка раніше мала лише 1 тендер із продажу паперової продукції, Харківська ОВА найняла для будівництва фортифікацій, повідомляє ХАЦ.
Внаслідок розголосу та розслідувань навколо будівництва фортифікацій, уже 88 днів ХОВА не укладає договори із фірмами з ознаками фіктивності, які з осені 2023 року могли привласнити понад 100 млн грн, наголошує ХАЦ.
«Щодо фірми із Дніпра «Релеванте», із якою почала працювати ХОВА саме з будівництва фортифікацій. До 2024 р. фірма не мала досвіду у будівництві, у неї був тільки 1 тендер з продажу паперової продукції. Із повідомлення ХОВА ми дізналися, що ця фірма як субпідрядник у 2024-му отримала і виконала роботи на 7 об’єктах укріплень у Харківській та Сумській областях», – повідомив ХАЦ.
«Як фірма, що ніколи не виконувала подібних робіт, стала субпідрядником з будівництва фортифікацій та отримала понад 70 млн грн?» – задаються питанням антикорупціонери.
Читайте також: Хто будуватиме нові фортифікації: ХОВА уклала договорів на 244 млн грн
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: антикоррупционеры, коррупция, фирма, фортификации, харківщина, ХАЦ, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Фірму, що продавала паперову продукцію, ХОВА найняла для побудови фортифікацій»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 14:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фірму-новачка з Дніпра «Релеванте», яка раніше мала лише 1 тендер із продажу паперової продукції, Харківська ОВА найняла для будівництва фортифікацій, повідомляє ХАЦ.".