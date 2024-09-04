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Фірму, що продавала паперову продукцію, ХОВА найняла для побудови фортифікацій

Події 14:52   04.09.2024
Оксана Якушко
Фірму, що продавала паперову продукцію, ХОВА найняла для побудови фортифікацій

Фірму-новачка з Дніпра «Релеванте», яка раніше мала лише 1 тендер із продажу паперової продукції, Харківська ОВА найняла для будівництва фортифікацій, повідомляє ХАЦ.

Внаслідок розголосу та розслідувань навколо будівництва фортифікацій, уже 88 днів ХОВА не укладає договори із фірмами з ознаками фіктивності, які з осені 2023 року могли привласнити понад 100 млн грн, наголошує ХАЦ.

«Щодо фірми із Дніпра «Релеванте», із якою почала працювати ХОВА саме з будівництва фортифікацій. До 2024 р. фірма не мала досвіду у будівництві, у неї був тільки 1 тендер з продажу паперової продукції. Із повідомлення ХОВА ми дізналися, що ця фірма як субпідрядник у 2024-му отримала і виконала роботи на 7 об’єктах укріплень у Харківській та Сумській областях», – повідомив ХАЦ.

«Як фірма, що ніколи не виконувала подібних робіт, стала субпідрядником з будівництва фортифікацій та отримала понад 70 млн грн?» – задаються питанням антикорупціонери.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 14:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фірму-новачка з Дніпра «Релеванте», яка раніше мала лише 1 тендер із продажу паперової продукції, Харківська ОВА найняла для будівництва фортифікацій, повідомляє ХАЦ.".