Хто будуватиме нові фортифікації: ХОВА уклала договорів на 244 млн грн

Департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА 14-20 серпня уклав 12 договорів на будівництво фортифікацій на загальну суму 244 мільйони гривень.

Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro».

За даними ХАЦ, всі договори до системи були завантажені 23 серпня. Побудувати фортифікації, згідно з угодами, мають частково до кінця листопада 2024 року, частково – до середини січня 2025-го.

Три договори на 90 мільйонів гривень уклали з ПАТ «Трест Житлобуд-1», кінцевим бенефіціарним власником якого є Олександр Харченко. Фірма протягом останніх 10-15 років залишається будівельним фаворитом Харківської міськради та одним із головних бенефіціарів «кооперативної схеми» виділення землі у місті, наголошують активісти.

Чотири договори на 62,3 мільйона гривень підписали із ТОВ «Проектний альянс». Власники – колишній чиновник Харківської ОДА, депутат міськради Андрій Колос та Олександр Сорочинський.

“Ще на початку 2023 року, коли компанія вже почала активно отримувати підряди від ХОВА, серед засновників був Ігор Рожков. Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться громадянином РФ і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, до якої належить і Микита Рожков (депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОПЗЖ”) активно вела бізнес у РФ. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, перелік власників “Проектного альянсу” змінився. Фірма “Проектний альянс” фігурувала у кримінальних провадженнях щодо будівництва неякісних фортифікацій на Харківщині. Як встановили слідчі, це ТОВ отримувало деревину від фірм (наприклад, “Герц індустрія”), які купували її у лісгоспів і перепродавали ХОВА удвічі-тричі дорожче ринкових цін. Якийсь час співвласницею ТОВ “Проектний альянс” була Вікторія Письмак, відома як помічниця ексзаступника Харківського міського голови Андрія Руденка“, – пишуть антикорупціонери.

Ще два договори на 43,4 мільйона гривень ХОВА уклала із ТОВ «Будівельна компанія Спец-Х», її власницею є ​​Людмила Мотузова, а керівником – Юрій Мотузов.

Також 25 мільйонів гривень отримає ТОВ “Компанія Регіон-буд”, 14 мільйонів – ТОВ “ОСК-Спецтех”, 9,2 мільйона – ТОВ “Слобожанська будівельна компанія “Саргон”.

Крім цього, на 90 млн грн департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА нещодавно уклав договорів на постачання виробів із дроту для будівництва фортифікацій, додали в ХАЦ.