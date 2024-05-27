Дерево для фортифікацій: ХАЦ відстежив зв’язок між фірмами і знайшов слід РФ

У ГО “Харківський антикорупційний центр” дослідили зв’язок між фірмами, з якими департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА уклав прямі договори на постачання у 2023-2024 роках деревини для будівництва фортифікацій у регіоні. Загалом чотирьом приватникам мають заплатити 343 мільйони гривень, пишуть аналітики та стверджують: усі вони міцно пов’язані між собою.

За даними ХАЦ, ТОВ “Герц індустрія”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “АТТ-БУД” та ТОВ “Деревообробне підприємство Восход” з’явилися на ринку наприкінці 2023 року, і до цього жодна з цих фірм не займалася деревиною. Щобільше, дотепер зазначені підприємства мають замовлення на лісопродукцію лише від ХОВА та, очевидно, контролюються одними людьми, продовжують аналітики.

Далі наводимо текст розслідування ГО:

Зараз власником та керівником ТОВ “Деревообробне підприємство Восход” є Сергій Едуардович Маркарян. Раніше він був власником та керівником фірми ТОВ “ТК М’ясна Традиція” (виробництво м’ясних продуктів). Пан Маркарян кілька разів навіть приходив на офіційні заходи ХОВА, коли стався скандал із будівництвом фортифікацій на Харківщині. Тепер власником та керівником ТОВ “ТК М’ясна Традиція” є В’ячеслав Ковальов, який також є керівником ТОВ “Герц індустрія” (іншого фаворита-постачальника деревини для ХОВА).

Раніше керівником ТОВ “Герц індустрія” був Дмитро Кнорозов, який зараз є керівником ТОВ “Сатисбуд” (третього з чотирьох фаворитів ХОВА у сфері постачання деревини).

Цікаво, що у ТОВ “Герц індустрія” 10 листопада 2023 року змінили вид діяльності з гуртової торгівлі електронними та телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього на гуртову торгівлю деревиною. А вже 28 листопада 2023 року був підписаний перший договір між департаментом ЖКГ ХОВА та ТОВ “Герц індустрія” на постачання деревини.

Керівником ТОВ “АТТ-БУД” (четвертий фаворит-постачальник деревини для ХОВА) є Максим Ожеледа. Раніше він був керівником та власником ТОВ “Прімтек”, ТОВ “ТД “Омо Юкрейн”, ТОВ “Мобайл Юкрейн”, ТОВ “Лакторд”, ТОВ “ТД Оператор ЮА” та фермерського господарства “Агростеп Плюс”. Також раніше керівником та власником цих фірм був і Сергій Маркарян (власник та керівник ТОВ “Деревообробне підприємство Восход”). А зараз керівником та власником всіх цих фірм є все той же В’ячеслав Ковальов (чинний керівник ТОВ “Герц індустрія”).

Ну і щоб ще більше заплутатися у зв’язках цих підприємців, додамо трохи їхнього комерційного “колообігу”: Ковальов замінив Ожеледу в ТОВ “Каруана ЛТД”, а Ожеледа міняв Маркаряна у ТОВ “ДЖСМ ЮА” і, нарешті, Ковальов замінив Маркаряна в ТОВ “Автостатус ЮА” (ці фірми не мають стосунку до постачання деревини ХОВА).

Таким чином можна констатувати: договори на постачання деревини на 343 мільйони гривень фактично відійшли в одні руки (пов’язаним Маркаряну, Ковальову, Кнорозову та Ожеледі).

Усі ці компанії, окрім справ про деревину, пов’язує ще одне відкрите кримінальне провадження. Воно і стало для нас “поштовхом” у пошуку спільних зв’язків. Як це не дивно, фаворитів ХОВА підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 212 ККУ) за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ “Герц індустрія”, ТОВ “ТК М`ясна Традиція”, ТОВ “Вабкор” у 2023-2024 роках, шляхом приховування об’єкта оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА), умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Працівники БЕБ протягом 17-21 травня проводили огляд фортифікаційної споруди – взводного опорного пункту на Харківщині (якого саме, у матеріалах справи не повідомляється) і вилучили номерні бирки, якими маркована деревина.

Суд задовольнив клопотання детектива БЕБ про арешт цих номерних бирок, про що стало відомо з ухвали Київського райсуду Полтави.

Ще цікавіше стає, коли дізнаєшся, що власницею та керівницею третьої фірми, ТОВ “Вабкор”, яка фігурує в ухвалі разом із відомими нам ТОВ “Герц індустрія” та ТОВ “ТК М`ясна Традиція”, є Кристина Олександрівна Воробйова. Це донька колишнього віцемера Харкова Олександра Попова (власник бізнес-групи “Сафарі”).

Кристина Воробйова також є керівницею та власницею обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Сафарі”, ТОВ “Сафарі Тур”, ТОВ “Сафарі Тур Сервіс”. Воробйова декілька років тому фігурувала в розслідуванні щодо змови на публічних закупівлях харківського комунального підприємства “Спорт для всіх”, яке підпорядковувалось якраз її батькові.

Повертаючись до ухвали суду в “економічній” справі, БЕБ встановило, яка деревина, що надійшла за договором між департаментом ЖКГ ХОВА та ТОВ “Герц індустрія”, використовувалась на будівництві фортифікаційних споруд, укладених з низкою фірм, зокрема із ТОВ “Проектний альянс”.

“Проведеним оглядом об`єктів встановлено неякісне їхнє виконання, у зв`язку з наявними пошкодженнями їхніх складових (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв`язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічній документації”, – йдеться в ухвалі суду.

Департамент ЖКГ ХОВА уклав із ТОВ “Проектний альянс” 81 договір на будівництво у сфері територіальної оборони на загальну суму 687,4 мільйона гривень. Власники компанії – колишній чиновник Харківської ОДА та депутат міськради Андрій Колос та Олександр Сорочинський. Ще на початку 2023 року, коли компанія почала активно отримувати підряди ХОВА, серед засновників був Ігор Рожков. Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться громадянином РФ і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, до якої входить і Микита Рожков – депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОП-ЗЖ”, активно вела бізнес у РФ. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, перелік власників “Проектного альянсу” змінився.

Нагадаємо, питання вибору постачальників деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині раніше стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності: ФОП Чаус І.О. , ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатисбуд», ТОВ «АТТ-БУД» та ТОВ «Деревообробне підприємство Восход». При цьому, за її даними, «власники» цих підприємств мають за плечима судові справи чи борги та «навіть не знають, що заробляють мільйони».

Як коментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, «біографія» яких не викликала запитань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що тендерні процедури не проводили, бо боялися не встигнути передати деревину у встановлені терміни.

Слідчі облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження щодо можливої розтрати при закупівлі деревини для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області та тим самим перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 ККУ).