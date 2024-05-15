Деревина для фортифікацій на Харківщині: у ХОВА відреагували на скандал

Чому деревину для будівництва оборонних споруд на Харківщині купували у приватних фірм (за даними голови Антикорупційного центру «Межа» Мартини Богуславець, які мають ознаки фіктивності – ред.), а не безпосередньо у державних лісгоспів, на засіданні робочої групи «Прозорість та підзвітність» пояснювали чиновники ХОВА. За їхніми словами, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, “біографія” яких не викликала питань.

“Був потрібен певний об’єм швидко лісу. У державних підприємств не було можливості ані логістичної, ані кількісної задовольнити цю потребу, що зафіксовано департаментом (ЖКГ та ПЕК ХОВА – ред.). Водночас надходили пропозиції від невеликої кількості приватних установ, які це можуть забезпечити швидко і в термін. І вони це зробили. Усі зобов’язання приватниками виконуються. Під акти була поставлена в терміни необхідна кількість лісу”, – прокоментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Питання вибору постачальників раніше стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності: ФОП Чаус І.О. , ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатисбуд», ТОВ «АТТ-БУД» та ТОВ «Деревообробне підприємство Восход». При цьому, за її даними, «власники» цих підприємств мають за плечима судові справи чи борги та «навіть не знають, що заробляють мільйони».



Скриншот з сайту “УП”

Іванов цю публікацію прокоментував так: «Ми можемо бачити, що є історія їхньої роботи на “Prozorro”. Ми можемо бачити їхню історію, чи є вони в реєстрі по кримінальних справах і по всіх цих історіях. Їх там не було. Уся інша історія – вона суб’єктивна. Якщо якийсь засновник якоїсь фірми є якоюсь там, не соціально відповідальною людиною, назвемо це так, це не юридичне поняття, як таке. Ми дивимося фірму, як юрособу. Фірма і те, що ми бачили на момент укладання договору, у неї не було ніяких кримінальних проваджень і негативної історії в розрізі фінансових зобов’язань або їхнього невиконання».

За даними департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА, протягом 2023-2024 років був укладений 201 договір на придбання лісоматеріалів хвойних порід для будівництва фортифікацій на 301 мільйон 595 тисяч гривень. З них у 2023 році – 47 договорів на 19 тисяч 457 кубічних метрів деревини на загальну суму 77 мільйонів 460 тисяч гривень, а у 2024-му – 154 договори на 43 тисячі кубометрів деревини на 224 мільйони 135 тисяч гривень.

Як розповів в.о. директора департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА Едуард Яровой, договори на постачання лісоматеріалів були укладені з державними Жовтневим, Зміївським, Чугуєво-Бабчанським та низкою інших лісгоспів, а в поточному році – зокрема з ТОВ «Деревообробне підприємство Восход», ТОВ «АТТ-БУД» та ТОВ «Сатисбуд». Уся продукція передавалася підрядним організаціям згідно з актами прийняття-передання, після чого технічний нагляд здійснював перевірку її наявності та якості.

«Це й кругляк діаметром 15-19, дошка обрізна, брус… Виконання за 2023 рік склало 100%. Тобто вся деревина була доставлена на фортифікаційні споруди та змонтована”, — запевнив Яровой. При цьому він уточнив, що договори за 2024 рік – виконані частково.

“Коли продукція доходить до фортифікаційних споруд – акти складаються, і тільки потім йде оплата. По товариствах – за 2024 рік десь на 105 мільйонів, а всього – на 116 мільйонів закрито. Інше у процесі, тому що будівництво фортифікаційних споруд ще триває, відповідно до укладених договорів деревина ще постачається до місць будівництва фортифікаційних споруд, згідно із заявками підрядних організацій”, – пояснив в.о. директора департаменту ЖКГ та ПЕК.

Як зазначили у департаменті, збої у виконанні договорів були, але вони були пов’язані або з військовою ситуацією, як у Липцях чи Веселому, або з постачанням продукції, яка не підходила або була неякісною. Ці поодинокі випадки вирішували без звернення до правоохоронних органів – постачальники замінювали лісоматеріали.

«На жаль, у державних підприємств не було можливостей у 2023-2024 роках щодо здійснення логістичної доставки до місць будівництва фортифікаційних споруд. Також у держпідприємств немає можливості здійснювати завантаження. Усі ці витрати клалися на підрядні організації, що відображалося в актах виконаних робіт. Були звернення від приватних підприємств щодо можливості здійснення поставки деревини та лісоматеріалів зі здійсненням завантаження, доставки та розвантаження до місця будівництва споруд. Були зроблені комерційні пропозиції”, – розповів начальник відділу матеріально-технічного забезпечення департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА Сергій Христоєв.

Він також запевнив, що всі підприємства перед укладанням договорів перевіряли через портал YouControl – чи мають вони відповідні коди видів економічної діяльності, зокрема на постачання деревини та гуртову торгівлю.

“Якщо є аванс цих матеріалів або робіт, ми більш детально вивчаємо. Але якщо в нас в договорі після поставки через два тижні ми розраховуємося, то ризиків дуже мало. Тому така ситуація”, – уточнив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.