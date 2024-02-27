На Харківщині різко спрямували 2 млрд грн на будівництво фортифікацій – ЗМІ

Останніми тижнями ву системі “Прозорро” Харківська ОВА замовила будівництво фортифікаційних споруд на рекордну суму. Про це повідомляє проєкт “Наші гроші”.

ХОВА та Служба відновлення та розвитку інфраструктури зі своїми тендерами привернули увагу “НГ” при складанні топ-10 закупівель тижня. Причому ХОВА всі закупівлі оголошувала на незначні суми, але загалом витрати вражають.

“У топ-10 не ввійшла жодна з сотні (!) закупівель Харківської ОВА по будівництву фортифікаційних споруд, оскільки кожна з них була розміром менш як 45 млн грн. Але загальна сума вражає – за останні дні адміністрація Олега Синєгубова законтрактувала будівництво фортифікацій на 2,02 мільярда гривень. Як видно з графіка, таким чином ОВА за тиждень фактично подвоїла свій портфель “оборонних” замовлень. Усі ці угоди були укладені у лютому, коли падіння Авдіївки було очевидне, а тиск рашистів на Харківщину лише посилився. Краще пізно, ніж ніколи”, – прокоментували “Наші гроші”.

Підряди на будівництво фортифікацій на Харківщині за час повномасштабного вторгнення РФ отримували практично всі ключові компанії регіону, зокрема – три “Житлобуди”.

На тижні своїми закупівлями відзначилася Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Поки ХОВА будує фортифікації, відновлювачі вирішили реконструювати за 135 млн грн ліцей у деокупованому селі Циркуни під Харковом, по якому регулярно “прилітає” з РФ.

Також у топ-10 закупівель тижня потрапили тендери на ремонт траси М-03 (Київ-Харків-Довжанський).