На Харьковщине резко направили 2 млрд грн на строительство фортификаций — СМИ

За последние недели в системе «Прозорро» Харьковская ОВА заказала строительство фортификационных сооружений на рекордную сумму. Об этом сообщает проект «Наші гроші».

ХОВА и Служба восстановления и развития инфраструктуры со своими тендерами привлекли внимание «НГ» при составлении топ-10 закупок недели. Причем ХОВА все закупки объявляла на незначительные суммы, но в целом расходы впечатляют.

«В топ-10 не вошла ни одна из сотни (!) закупок Харьковской ОВА по строительству фортификационных сооружений, поскольку каждая из них была размером менее 45 млн грн. Но общая сумма впечатляет – за последние дни администрация Олега Синегубова законтрактовала строительство фортификаций на 2,02 миллиарда гривен. Как видно из графика, таким образом, ОВА за неделю фактически удвоила свой портфель «оборонных» заказов. Все эти соглашения были заключены в феврале, когда падение Авдеевки было очевидным, а давление рашистов на Харьковщину только усилилось. Лучше поздно, чем никогда», — прокомментировали «Наші гроші».

Подряды на строительство фортификаций на Харьковщине за время полномасштабного вторжения РФ получали практически все ключевые компании региона, в частности — три «Жилстроя».

На неделе своими закупками отличилась Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Пока ХОВА строит фортификации, восстановители решили реконструировать за 135 млн грн лицей в деоккупированном селе Циркуны под Харьковом, по которому регулярно «прилетает» из РФ.

Также в топ-10 закупок недели попали тендеры на ремонт трассы М-03 (Киев-Харьков-Должанский).