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Почему в Украине не вакцинируют от COVID-19

Здоровье 07:30   29.10.2026
Оксана Якушко
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Почему в Украине не вакцинируют от COVID-19 Фото: ThomasxImo/photothek.netx

На шестой год после начала пандемии коронавируса в Харьковской области все еще фиксируют больных COVID-19, но их количество осенью 2026 года незначительное.

Об этом МГ «Объектив» рассказала Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«С начала эпидемического сезона в Харьковской области зарегистрировано только 12 больных COVID-19. Среди всех пациентов с ОРВИ доля пациентов с COVID-19 остается незначительной – лишь 0,1%. За 43-ю неделю зарегистрировано 2 случая у взрослых. Штаммы ковида не агрессивны», — отметила Любовь Махота.

Вакцинация против COVID-19 остается рекомендованной, в первую очередь, для людей старшего возраста, лиц с хроническими заболеваниями и других групп риска тяжелого течения заболевания.

«Но вакцина против COVID-19 в Украине отсутствует. Официальной информации о сроках поступления новых партий вакцин также пока нет», — рассказала главный санитарный врач Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На шестой год после начала пандемии коронавируса в Харьковской области все еще фиксируют больных COVID-19, но их количество осенью 2026 года незначительное.".