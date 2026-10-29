Почему в Украине не вакцинируют от COVID-19

На шестой год после начала пандемии коронавируса в Харьковской области все еще фиксируют больных COVID-19, но их количество осенью 2026 года незначительное.

Об этом МГ «Объектив» рассказала Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«С начала эпидемического сезона в Харьковской области зарегистрировано только 12 больных COVID-19. Среди всех пациентов с ОРВИ доля пациентов с COVID-19 остается незначительной – лишь 0,1%. За 43-ю неделю зарегистрировано 2 случая у взрослых. Штаммы ковида не агрессивны», — отметила Любовь Махота.

Вакцинация против COVID-19 остается рекомендованной, в первую очередь, для людей старшего возраста, лиц с хроническими заболеваниями и других групп риска тяжелого течения заболевания.

«Но вакцина против COVID-19 в Украине отсутствует. Официальной информации о сроках поступления новых партий вакцин также пока нет», — рассказала главный санитарный врач Харьковской области.

Читайте также: Один из районов Харькова и часть пригорода останутся без газа в четверг