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Более 100 тыс. приманок разбросали в четырех районах Харьковщины

Здоровье 21:07   08.10.2026
Татьяна Литвина
Более 100 тыс. приманок разбросали в четырех районах Харьковщины Фото: Госпродпотребслужба в Харьковской области

На территории Харьковщины распространено 106 111 приманок с вакциной против бешенства. Таким образом защищают диких животных, сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

Вакцинация проводилась 5-8 октября в Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах на общей площади 4244,44 км.

Приманки с вакциной раскладывают специалисты Госслужбы ветеринарной медицины, привлекая к этому помощников из лесных и охотничьих хозяйств, а также представителей местного самоуправления.

Последующий график вакцинации:

  • с 9 по 10 октября – на территории Изюмского и Лозовского районов;
  • с 12 по 14 октября – на территории Богодуховского и Харьковского районов;
  • с 14 по 17 октября – на территории Берестинского района.

«Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства», — говорят в Госпродпотребслужбе.

В то же время в ведомстве просят местных жителей не брать их руками и не переносить с мест разложения.

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Напомним, в области также проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. График проведения прививок в разных районах можно посмотреть по ссылке.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 21:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харьковщины распространено 106 111 приманок с вакциной против бешенства, сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.".