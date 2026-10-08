Понад 100 тис. приманок розкидали у чотирьох районах Харківщини

На території Харківщини розповсюджено 106 111 приманок із вакциною проти сказу. Таким чином захищають диких тварин, повідомили у Держпродспоживслужбі у Харківській області.

Вакцинація проводилася 5-8 жовтня у Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Загальна площа – 4244,44 км.

Вакцини розкладають фахівці Держслужби ветеринарної медицини. До цього долучають помічників із лісових та мисливських господарств, а також представників місцевого самоврядування.

Наступний графік вакцинації:

з 9 по 10 жовтня – на території Ізюмського та Лозівського районів;

з 12 по 14 жовтня – на території Богодухівського та Харківського районів;

з 14 до 17 жовтня – на території Берестинського району.

“Приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясо-кісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу”, – кажуть у Держпродспоживслужбі.

Водночас у відомстві просять місцевих мешканців не брати їх руками та не переносити з місць розкладання.

Нагадаємо, в області також проводиться безкоштовна вакцинація свійських тварин від сказу. Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області опублікувало графік проведення щеплень