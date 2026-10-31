Все більше дітей вакцинують від смертельної хвороби на Харківщині

На Харківщині зростає кількість зареєстрованих щеплень від менінгококової інфекції, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

Щеплення проти менінгококової інфекції належать до рекомендованих. Вакцина «Бексеро», яка захищає від менінгококової інфекції серогрупи B (який має найвищий рівень смертності – прим. ред.), зареєстрована в Україні ще у 2022 році. До того часу батьки возили дітей на щепленні “Бексеро” у країни ЄС.

«На Харківщині спостерігається зростання кількості зареєстрованих щеплень проти менінгококової інфекції. За даними дашборду Національної служби здоров’я України, у 2024 році в електронну систему охорони здоров’я внесено 1568 записів про проведені щеплення, у 2025 році — 1 994, а за неповні 10 місяців 2026 року — вже 2 550. Переважна більшість цих щеплень припадає на дітей», – розповіла Любов Махота.

Водночас наведена статистика охоплює всі вакцини проти менінгококової інфекції, тому окремо визначити кількість дітей, щеплених саме вакциною «Бексеро», за цими даними неможливо, зазначила головна санітарна лікарка Харківської області.