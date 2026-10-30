Скільки щороку реєструють хворих на туберкульоз на Харківщині

Захворюваність на туберкульоз у регіоні залишилася на рівні показників у доковідний період, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

«У 2020-2022 роках було зниження захворюваності, а у 2023 році відбулося зростання аж на 80%. У 2024-2026 роках показники стабілізувались і навіть дещо знизилися (по 5-10% на рік). Загалом щороку реєструють 700-800 випадків», – розповіла Любов Махота.

Частіше захворювання виявляють у чоловіків 40-59 років, які є курцями.

«Якщо ви контактували з хворим на туберкульоз або маєте хвороби, які пригнічують імунітет, – щороку необхідно проходити скринінг на туберкульоз», – нагадала головна санітарна лікарка Харківської області.