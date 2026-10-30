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Сколько ежегодно регистрируют больных туберкулезом в Харьковской области

Здоровье 19:17   30.10.2026
Оксана Якушко
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Сколько ежегодно регистрируют больных туберкулезом в Харьковской области Изображение создано ИИ

Заболеваемость туберкулезом в регионе осталась на уровне показателей в доковидный период, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«В 2020-2022 годах было снижение заболеваемости, а в 2023 году произошел рост на 80%. В 2024-2026 годах показатели стабилизировались и даже несколько снизились (по 5-10% в год). Всего ежегодно регистрируют 700-800 случаев», – рассказала Любовь Махота.

Чаще заболевание обнаруживают у мужчин 40-59 лет, которые курят.

«Если вы контактировали с больным туберкулезом или у вас есть болезни, которые подавляют иммунитет, — ежегодно необходимо проходить скрининг на туберкулез», — напомнила главный санитарный врач Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 19:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость туберкулезом в регионе осталась на уровне показателей в доковидный период, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, главный санитарный врач Харьковской области.".