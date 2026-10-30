Сколько ежегодно регистрируют больных туберкулезом в Харьковской области

Заболеваемость туберкулезом в регионе осталась на уровне показателей в доковидный период, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«В 2020-2022 годах было снижение заболеваемости, а в 2023 году произошел рост на 80%. В 2024-2026 годах показатели стабилизировались и даже несколько снизились (по 5-10% в год). Всего ежегодно регистрируют 700-800 случаев», – рассказала Любовь Махота.

Чаще заболевание обнаруживают у мужчин 40-59 лет, которые курят.

«Если вы контактировали с больным туберкулезом или у вас есть болезни, которые подавляют иммунитет, — ежегодно необходимо проходить скрининг на туберкулез», — напомнила главный санитарный врач Харьковской области.