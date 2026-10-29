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Почему уменьшилось число больных кишечными инфекциями в Харьковской области

Здоровье 21:44   29.10.2026
Оксана Якушко
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Почему уменьшилось число больных кишечными инфекциями в Харьковской области Изображение создано ИИ

Численность пищевых отравлений сократилась, потому что стало меньше работающих организованных коллективов — школ и детсадов, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«За текущий год в Харьковской области зарегистрировали только одну вспышку сальмонеллёзом с четырьмя заболевшими, — рассказала Любовь Махота. – Общее количество вспышек острых кишечных инфекций значительно уменьшилось, преимущественно за счет уменьшения количества функционирования организованных коллективов».

Как сообщала ранее МГ «Объектив», на Харьковщине зафиксировали первый с начала года случай отравления дикорастущими грибами. В больницу госпитализировали пожилого мужчину, который собрал грибы возле своего дома.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 21:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Численность пищевых отравлений сократилась, потому что стало меньше работающих организованных коллективов, сообщила «Объективу» Любовь Махота, главный санврач Харьковской области.".