Почему уменьшилось число больных кишечными инфекциями в Харьковской области

Численность пищевых отравлений сократилась, потому что стало меньше работающих организованных коллективов — школ и детсадов, сообщила МГ «Объектив» Любовь Махота, гендиректор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» и главный санитарный врач Харьковской области.

«За текущий год в Харьковской области зарегистрировали только одну вспышку сальмонеллёзом с четырьмя заболевшими, — рассказала Любовь Махота. – Общее количество вспышек острых кишечных инфекций значительно уменьшилось, преимущественно за счет уменьшения количества функционирования организованных коллективов».

Как сообщала ранее МГ «Объектив», на Харьковщине зафиксировали первый с начала года случай отравления дикорастущими грибами. В больницу госпитализировали пожилого мужчину, который собрал грибы возле своего дома.