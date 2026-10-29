Ботулізм на Харківщині: хто став жертвою інфекції у 2026 році

Після початку великої війни хворих на ботулізм на Харківщині поменшало, повідомила “Об’єктиву” Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

Після початку повномасштабного вторгнення випадки ботулізму на Харківщині були поодинокими: 2 випадки у 2022 році (джерело – риба в’ялена), жодного – у 2023–2025 роках. У 2026 році зареєстровано 5 випадків.

«У 2026 році на ботулізм захворіли чотири чоловіки (військовослужбовці) та одна жінка. У 3 випадках причиною стали домашні рибні продукти: в’ялена риба, консерва з риби та яловичого язика. Ще один випадок пов’язаний із введенням ботулотоксину під час косметологічної процедури. Помер один чоловік на 13 добу (джерело-консервований яловичий язик домашнього виготовлення)», – розповіла Любов Махота.

Загалом з 2014 по 2025 рік зареєстрували 33 випадки захворювання на ботулізм в області.

«Найбільше їх було у 2014 році (10 випадків). По 4 випадки зафіксовано у 2017, 2018, 2020 та 2021 роках. У 2016 і 2022 роках захворіли по 2 людини. У 2019, 2023, 2024 та 2025 роках випадків не реєстрували. Також за цей період було 5 летальних випадків від отруєння ботулотоксином і подальших ускладнень хвороби. У 2014 році померли 2 людей, у 2016, 2018, 2021 роках померли по 1 людині», – розповіла Любов Махота.

Основна причина захворювання – риба (в’ялена або копчена). Інші випадки пов’язані з вживанням рибних, м’ясних, грибних консерв і морепродуктів. У 90% випадків небезпечні продукти були домашнього виготовлення або придбані в місцях несанкціонованої торгівлі.

Захворювання на ботулізм реєстрували в Харківському, Лозівському, Берестинському, Ізюмському та Чугуївському районах області.