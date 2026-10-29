Live
  • Пт 30.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Ботулізм на Харківщині: хто став жертвою інфекції у 2026 році

Здоровье 20:53   29.10.2026
Оксана Якушко
Підпишіться на нас в Google
Ботулізм на Харківщині: хто став жертвою інфекції у 2026 році

Після початку великої війни хворих на ботулізм на Харківщині поменшало, повідомила “Об’єктиву” Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

Після початку повномасштабного вторгнення випадки ботулізму на Харківщині були поодинокими: 2 випадки у 2022 році (джерело – риба в’ялена), жодного – у 2023–2025 роках. У 2026 році зареєстровано 5 випадків.

«У 2026 році на ботулізм захворіли чотири чоловіки (військовослужбовці) та одна жінка. У 3 випадках причиною стали домашні рибні продукти: в’ялена риба,  консерва з риби та яловичого язика. Ще один випадок пов’язаний із введенням ботулотоксину під час косметологічної процедури. Помер один чоловік на 13 добу (джерело-консервований яловичий язик домашнього виготовлення)», – розповіла Любов Махота.

Загалом з 2014 по 2025 рік зареєстрували 33 випадки захворювання на ботулізм в області.

«Найбільше їх було у 2014 році (10 випадків). По 4 випадки зафіксовано у 2017, 2018, 2020 та 2021 роках. У 2016 і 2022 роках захворіли по 2 людини. У 2019, 2023, 2024 та 2025 роках випадків не реєстрували. Також за цей період було 5 летальних випадків від отруєння ботулотоксином і подальших ускладнень хвороби. У 2014 році померли 2 людей, у 2016, 2018, 2021 роках померли по 1 людині», – розповіла Любов Махота.

Основна причина захворювання – риба (в’ялена або копчена). Інші випадки пов’язані з вживанням рибних, м’ясних, грибних консерв і морепродуктів. У 90% випадків небезпечні продукти були домашнього виготовлення або придбані в місцях несанкціонованої торгівлі.

Захворювання на ботулізм реєстрували в Харківському, Лозівському, Берестинському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Читайте також: Озброєні полонені окупанти втекли на Харківщині? СБУ заявляє про вкид

Автор: Оксана Якушко

Популярно

У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
30.10.2026, 09:15
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
30.10.2026, 06:00
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
30.10.2026, 07:15
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
29.10.2026, 21:05
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
30.10.2026, 08:45
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
30.10.2026, 07:30

Новини за темою:

29.10.2026
Чому впала чисельність хворих на отруєння і кишкові інфекції на Харківщині
29.10.2026
Чому в Україні наразі не вакцинують від COVID-19
28.10.2026
Грип в Україні: коли в аптеках з’явиться вакцина і чому досі відсутня
28.10.2026
Які штами грипу циркулюватимуть в епідсезоні 2026-2027 року в Україні
27.10.2026
Який вид грипу вже зафіксували на Харківщині та скільки хворих: деталі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ботулізм на Харківщині: хто став жертвою інфекції у 2026 році», то перегляньте більше у розділі Здоровье на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 20:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після початку великої війни хворих на ботулізм на Харківщині поменшало, повідомила “об’єктиву” Любов Махота, головна санітарна лікарка області.".