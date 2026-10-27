Який вид грипу вже зафіксували на Харківщині та скільки хворих: деталі

28 вересня в Україні стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота, генеральна директорка Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна державна санітарна лікарка Харківської області.

«У Харківській області вже протягом кількох тижнів спостерігається поступове сезонне зростання захворюваності. За результатами лабораторних досліджень серед обстежених виявили циркуляцію респіраторних вірусів та лише в одного хворого вірус грипу типу А», – розповіла Любов Махота.

На 43-му тижні поточного року, з 19 по 25 жовтня, на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 2587 осіб, з них майже половина – 1280 (49,5%) – діти. Але темп зростання захворюваності у порівнянні з минулим тижнем був незначним і склав 1,9%.

Наразі показник захворюваності майже на 55% нижче епідемічного порогу та на 13,2% нижче минулорічного показника, зазначила головна санітарна лікарка Харківської області. Тож інтенсивність епідемічного процесу на низькому рівні. І в жодному з районів області не зареєстрували перевищення епідемічного порогу.