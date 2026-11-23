В облпрокуратурі повідомили, що вранці 23 листопада росіяни атакували багатоповерхівку в Шевченківському районі у Харкові.

Попередньо, БпЛА типу “Молния” влучив у вікно багатоповерхівки. Постраждали дві жінки, віком 42 та 68 років.

“Вчора близько 22:50 у Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю готелю. Гостру реакцію на стрес отримали 70-річна жінка та 43-річний чоловік“, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, напередодні, 22 листопада, Харків регулярно переживав “прильоти”. Перший удар зафіксували близько 04:10 – у Київському районі. Мер Ігор Терехов писав, що на місці атаки почалася пожежа. Ще один «приліт» був уже в Салтівському районі – російський дрон упав на дах дев’ятиповерхівки. У Харківській облпрокуратурі пізніше повідомили: внаслідок влучання БпЛА типу «Італмас» гостру стресову реакцію отримала 50-річна жінка.

Не припинилися удари й увечері. Ворожий «шахед» атакував будівлю дитячого садка в Немишлянському районі близько 21:10. Начальник ХОВА Олег Синєгубов незабаром уточнив: попередньо відомо, що постраждали четверо людей. Це – 25-річний чоловік, а також 31-річна, 66-річна та 86-річна жінки. Ближче до опівночі ворожий дрон ударив по готелю в Холодногірському районі, повідомив міський голова.

Вранці 23 листопада мешканці Харкова також чули вибухи – перший «приліт» зафіксували близько 06:30 в Індустріальному районі. Приблизно за десять хвилин росіяни атакували його повторно. Одночасно стало відомо про удар по Шевченківському району. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав про двох постраждалих.

Після 09:00 дві “бандеролі” вдарили по Основ’янському та Холодногірському районах. Інформації про постраждалих та руйнування немає.