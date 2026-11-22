Російські військові вдарили по Салтівському району Харкова сьогодні вдень. Влучили в дах 9-поверхівки. Постраждала жінка.

В обласній прокуратурі повідомили, що використовувався безпілотник, попередньо типу «Італмас».

Пошкоджено покрівлю до технічного поверху, вибито вікно.

Постраждала 50-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, у харківському шпиталі врятували бійця з множинними пораненнями. У нього було проникаюче поранення серця та масивна внутрішня кровотеча після пошкодження органів живота. За операційним столом одночасно працювали десятки медиків.