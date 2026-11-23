За добу внаслідок російських обстрілів постраждали 17 людей, серед них – троє людей. Про це у ранковому зведенні 23 листопада повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень жінки 85 і 66 років та 25-річний чоловік, у 64-річної жінки – гострий інфаркт міокарда, ще пʼятеро людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Люботин зазнали поранень дівчата 14 і 15 років та 17-річний юнак, отримала гостру реакцію на стрес 38-річна жінка; біля с. Феськи Золочівської громади поранено 42-річного чоловіка, ще один 42-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес; у с. Манцівка Великобурлуцької громади зазнали поранень 52-річний чоловік і 48-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

три ракети;

три БпЛА типу “Герань-2”;

три БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

144 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Лозівському районах.