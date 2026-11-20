В Дергачевской громаде введен двухмесячный карантин из-за бешенства домашнего кота. Животное погибло через несколько дней после того, как поцарапало женщину.

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, ЧП случилось 15 ноября в селе Лещенко. Пострадавшую госпитализировали в Дергачевскую центральную больницу, где ей начали полный курс прививок против бешенства.

Эпидемиологи признали село Лещенко неблагополучным пунктом, а села Безруки и Билаши — угрожающей зоной. Карантин продлится до 20 января 2027 года.

Параллельно специалисты осматривают и вакцинируют в этой местности домашних кошек и собак, а также бездомных животных.

Напомним, в поселке Слобожанское также зарегистрирован случай бешенства. На территории поселка введены карантинные ограничения.