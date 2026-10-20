Враг атаковал энергетику Харьковщины: населенный пункт полностью обесточен

Из-за российской атаки полностью без света осталось село Русская Лозовая в Дергачевской громаде, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

«В настоящее время более 700 жителей села остаются без света. Специалисты Харьковоблэнерго оценивают масштабы повреждений и ищут оптимальный способ возобновления электроснабжения. Из-за опасности повторных ударов спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения пока невозможно», — предупредил Задоренко.

Он очередной раз призвал жителей старостинских округов громады в преддверии зимы эвакуироваться, подчеркнув, что бесперебойное предоставление коммунальных услуг им гарантировать не могут.

Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 20 октября сообщал, что ситуация остается сложной в прифронтовых и приграничных регионах. Из-за постоянных обстрелов и боевых действий есть новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.