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Враг атаковал энергетику Харьковщины: населенный пункт полностью обесточен

Происшествия 11:52   20.10.2026
Оксана Горун
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Враг атаковал энергетику Харьковщины: населенный пункт полностью обесточен Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Из-за российской атаки полностью без света осталось село Русская Лозовая в Дергачевской громаде, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

«В настоящее время более 700 жителей села остаются без света. Специалисты Харьковоблэнерго оценивают масштабы повреждений и ищут оптимальный способ возобновления электроснабжения. Из-за опасности повторных ударов спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения пока невозможно», — предупредил Задоренко.

Он очередной раз призвал жителей старостинских округов громады в преддверии зимы эвакуироваться, подчеркнув, что бесперебойное предоставление коммунальных услуг им гарантировать не могут.

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Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 20 октября сообщал, что ситуация остается сложной в прифронтовых и приграничных регионах. Из-за постоянных обстрелов и боевых действий есть новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 11:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российской атаки полностью без света осталось село Русская Лозовая в Дергачевской громаде, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко".