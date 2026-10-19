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Как 20 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 21:35   19.10.2026
Татьяна Литвина
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Как 20 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Во вторник, 20 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 10:00–12:00; 19:00–22:00
  • 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 2.1 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 2.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
  • 3.1 12:00–15:30; 22:00-24:00
  • 3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00
  • 4.1 12:00-15:30
  • 4.2 12:00-15:30
  • 5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00
  • 5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00
  • 6.1 15:30-19:00
  • 6.2 15:30-19:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Лично не принимает: как обратиться в Службу восстановления Харьковщины

Напомним, d планах Харьковской областной военной администрации — оборудовать в этом году антидроновыми сетками более тысячи километров. Большая часть работ уже выполнена, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в нацмарафоне «Єдині новини».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 21:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 20 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".