Как 20 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Во вторник, 20 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00–12:00; 19:00–22:00

1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00

2.1 08:00–12:00; 19:00–22:00

2.2 08:00–12:00; 19:00–22:00

3.1 12:00–15:30; 22:00-24:00

3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 06:00–08:00; 15:30–19:00

5.2 06:00-08:00; 15:30–19:00

6.1 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Список адресов за очередями — здесь.

Напомним, d планах Харьковской областной военной администрации — оборудовать в этом году антидроновыми сетками более тысячи километров. Большая часть работ уже выполнена, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в нацмарафоне «Єдині новини».