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Лично не принимает: как обратиться в Службу восстановления Харьковщины

Экономика 21:24   19.10.2026
Татьяна Литвина
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Лично не принимает: как обратиться в Службу восстановления Харьковщины Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области не принимает посетителей по своему официальному адресу. Также могут не работать телефоны организации.

В Службе пояснили, что из-за ситуации с безопасностью специалисты временно не находятся в своих помещениях. Также могут временно не работать стационарные телефонные линии Службы, поэтому дозвониться по привычным номерам телефонов в этот период может быть невозможно.

По всем вопросам, относящимся к компетенции Службы восстановления, просят обращаться по официальному электронному адресу:

  • info.kh@restoration.gov.ua.

«Все обращения, полученные по электронной почте, будут обязательно проработаны в соответствии с установленным порядком. Наши специалисты свяжутся с заявителями для уточнения информации или ответа. О возобновлении работы по обычному адресу и возможности личного приема граждан сообщим дополнительно на официальном сайте Службы», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, вблизи Валок идет текущий ремонт трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Из-за интенсивного движения на дороге образовалась колейность. Дорожники говорят: работы здесь – уже на завершающем этапе.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 21:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области не принимает посетителей по своему официальному адресу. ".