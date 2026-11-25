Осложнения движения и чрезвычайных ситуаций на дорогах в Харьковской области, связанных с погодными условиями, не зафиксированы. Дорожники работали в усиленном режиме.

«Первые погодные капризы позади: движение по дорогам Харьковщины без осложнений. К работам было привлечено около 70 единиц специализированной дорожной техники. Сложнее всего была ситуация на Богодуховском направлении и отдельных участках центральной части области. Дорожники следили за состоянием покрытия, оперативно реагировали на погодные изменения и производили необходимую обработку дорог», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Кроме этого, за прошедшие сутки дорожники использовали 910 тонн песчано-солевой смеси.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Тем временем, в ГУ Нацполиции в Харьковской области обратились к водителям и пешеходам.

«В связи с ухудшением погодных условий полицейские призывают водителей и пешеходов быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Дождь, мокрое дорожное покрытие, туман и ограниченная видимость создают дополнительные опасности на дорогах, увеличивают тормозной путь автомобилей и могут привести к возникновению аварийных ситуаций», — отметили правоохранители.

Копы напоминают водителям о необходимости выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой, соблюдать безопасную дистанцию ​​и боковой интервал, избегать резких маневров и торможения. Также важно проверить исправность фар, других внешних световых приборов, стеклоочистителей и техническое состояние авто.

Пешеходам полицейские советуют переходить проезжую часть исключительно в установленных местах. При недостаточной видимости следует использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть более заметными для водителей.