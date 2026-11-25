Электрички на Харьковщине изменят маршруты: какие рейсы отменят 25–27 ноября
В связи с отсутствием напряжения на участке Златополь – Лозовая 25–27 ноября временно изменится движение ряда пригородных поездов. Некоторые электрички вообще отменили.
Как сообщает Telegram-канал “Укрзалізниця: приміські поїзди” 25 и 26 числа измененным маршрутом будут курсировать:
- №7001 Харьков-Пассажирский – Златополь (вместо Харьков-Пассажирский – Герсевановский). Альтернатива №6525 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.
- №6529 Харьков-Пассажирский – Златополь (вместо Харьков-Пассажирский – Беляевка).
- Временно выведен из графика поезд №6828 Герсевановский – Златополь.
26 и 27 ноября по измененному маршруту будет ехать:
- №6508 Златополь – Харьков-Пассажирский (вместо Беляевка – Харьков-Пассажирский).
- Временно не будет курсировать №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский.
Напомним, единые тарифы на пригородные поезда теперь действуют и на Харьковщине. С 18 ноября стоимость проезда в электричках рассчитывается по шестизоновой системе. Детальнее – здесь.