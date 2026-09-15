Шесть зон: Укрзалізниця вводит новую систему тарифов в пригородных поездах
Укрзалізниця переходит на шестизоновую систему тарифов на проезд в пригородных поездах. В пределах каждой зоны будет действовать фиксированная стоимость проезда.
Новая система позволит сохранить действующие пригородные сообщения и остановки, а также направить больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов, говорят в железнодорожном ведомстве.
«Каждая зона охватывает определенное расстояние, и вне зависимости от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда», — говорят в Укрзализныци.
Будет действовать такая тарифная сетка:
- до 50 км — 30 грн;
- 51-90 км — 55 грн;
- 91-130 км — 75 грн;
- 131-170 км — 95 грн;
- 171-250 км — 115 грн;
- свыше 250 км — 150 грн.
По информации железнодорожников, ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении сверхсложная.
«Ряд администраций хронически не платит за перевозку льготников. Также ситуацию усложняет удорожание за последние годы электроэнергии, горючего и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок. Эти изменения позволят частично сократить ущерб от пригородных перевозок без повышения стоимости проезда. Пассажиры, ездящие на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют увеличения стоимости проезда», — говорится в сообщении Укрзализныци.
Новые тарифы вводятся постепенно:
- С 15 сентября они уже действуют в Киевской, Черниговской, Житомирской областях.
- С 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.
Впоследствии, новая шестизоновая система будет работать и в других регионах Украины.
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Напомним, на прошлой неделе на Харьковщине отменили несколько маршрутов электричек. Отмена коснется, в том числе, маршрутов в Лозовую, Изюм и Мерчик. Восстановить сообщение намерены после улучшения ситуации в сфере безопасности.