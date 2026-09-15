Шесть зон: Укрзалізниця вводит новую систему тарифов в пригородных поездах

Укрзалізниця переходит на шестизоновую систему тарифов на проезд в пригородных поездах. В пределах каждой зоны будет действовать фиксированная стоимость проезда.

Новая система позволит сохранить действующие пригородные сообщения и остановки, а также направить больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов, говорят в железнодорожном ведомстве.

«Каждая зона охватывает определенное расстояние, и вне зависимости от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда», — говорят в Укрзализныци.

Будет действовать такая тарифная сетка:

до 50 км — 30 грн;

51-90 км — 55 грн;

91-130 км — 75 грн;

131-170 км — 95 грн;

171-250 км — 115 грн;

свыше 250 км — 150 грн.

По информации железнодорожников, ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении сверхсложная.

«Ряд администраций хронически не платит за перевозку льготников. Также ситуацию усложняет удорожание за последние годы электроэнергии, горючего и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок. Эти изменения позволят частично сократить ущерб от пригородных перевозок без повышения стоимости проезда. Пассажиры, ездящие на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют увеличения стоимости проезда», — говорится в сообщении Укрзализныци.

Новые тарифы вводятся постепенно:

С 15 сентября они уже действуют в Киевской, Черниговской, Житомирской областях.

С 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

Впоследствии, новая шестизоновая система будет работать и в других регионах Украины.

Напомним, на прошлой неделе на Харьковщине отменили несколько маршрутов электричек. Отмена коснется, в том числе, маршрутов в Лозовую, Изюм и Мерчик. Восстановить сообщение намерены после улучшения ситуации в сфере безопасности.