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Шесть зон: Укрзалізниця вводит новую систему тарифов в пригородных поездах

Транспорт 16:48   15.09.2026
Татьяна Литвина
Шесть зон: Укрзалізниця вводит новую систему тарифов в пригородных поездах

Укрзалізниця переходит на шестизоновую систему тарифов на проезд в пригородных поездах. В пределах каждой зоны будет действовать фиксированная стоимость проезда.

Новая система позволит сохранить действующие пригородные сообщения и остановки, а также направить больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов, говорят в железнодорожном ведомстве.

«Каждая зона охватывает определенное расстояние, и вне зависимости от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда», — говорят в Укрзализныци.

Будет действовать такая тарифная сетка:

  • до 50 км — 30 грн;
  • 51-90 км — 55 грн;
  • 91-130 км — 75 грн;
  • 131-170 км — 95 грн;
  • 171-250 км — 115 грн;
  • свыше 250 км — 150 грн.
новая стоимость проезда в электричках 2026
Укрзалізниця

По информации железнодорожников, ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении сверхсложная.

«Ряд администраций хронически не платит за перевозку льготников. Также ситуацию усложняет удорожание за последние годы электроэнергии, горючего и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок. Эти изменения позволят частично сократить ущерб от пригородных перевозок без повышения стоимости проезда. Пассажиры, ездящие на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют увеличения стоимости проезда», — говорится в сообщении Укрзализныци.

Новые тарифы вводятся постепенно:

  • С 15 сентября они уже действуют в Киевской, Черниговской, Житомирской областях.
  • С 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

Впоследствии, новая шестизоновая система будет работать и в других регионах Украины.

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Напомним, на прошлой неделе на Харьковщине отменили несколько маршрутов электричек. Отмена коснется, в том числе, маршрутов в Лозовую, Изюм и Мерчик. Восстановить сообщение намерены после улучшения ситуации в сфере безопасности.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 16:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця переходит на шестизоновую систему тарифов на проезд в пригородных поездах. В пределах каждой зоны будет действовать фиксированная стоимость проезда.".