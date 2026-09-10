Несколько маршрутов электричек отменяют на Харьковщине с 10 и 11 сентября
Восстановить сообщение намерены после улучшения ситуации в сфере безопасности. Отмены коснутся, в том числе, маршрутов в Лозовую, Изюм и Мерчик.
С 10 и 11 сентября в Харьковской области не будут курсировать 15 пригородных поездов, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу филиала «Пригородная пассажирская компания» АО «Укрзалізниця».
Из графика вывели следующие поезда:
С 10 сентября
- №6825 Харьков-Пассажирский – Лозовая;
- №6826 Лозовая – Харьков-Пассажирский;
- №6169/6170 Пересечное – Харьков-Пассажирский;
- №6173/6174 Харьков-Левада – Рогозянка;
- №6177 Рогозянка – Харьков-Пассажирский;
- №6181 Харьков-Пассажирский – Рогозянка;
- №6403 Харьков-Пассажирский – Изюм;
- №6430 Изюм – Харьков-Пассажирский;
- №6407 Харьков-Пассажирский – Изюм;
- №6428 Изюм – Шебелинка.
С 11 сентября:
- №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский;
- №6319 Харьков-Пассажирский – Мерчик;
- №6322 Мерчик – Харьков-Пассажирский;
- №6157 Харьков-Пассажирский – Мерчик;
- №6158 Мерчик – Харьков-Пассажирский.
Кроме того, некоторые маршруты ограничат: с 10 сентября поезда №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 следуют из Харькова в Балаклею (вместо Савинцев и Изюма). С 17 сентября поезд №7001 будет доезжать из Харькова не до Лозовой, а до Герсевановки; поезд №6828 — из Герсевановки до Златополя, а не Лозовой.
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Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь заявил, что российская армия перешла к «циничной охоте за пассажирскими поездами». На Харьковщине 9 сентября под удар попала электричка Харьков — Изюм.