Несколько маршрутов электричек отменяют на Харьковщине с 10 и 11 сентября

Восстановить сообщение намерены после улучшения ситуации в сфере безопасности. Отмены коснутся, в том числе, маршрутов в Лозовую, Изюм и Мерчик.

С 10 и 11 сентября в Харьковской области не будут курсировать 15 пригородных поездов, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу филиала «Пригородная пассажирская компания» АО «Укрзалізниця».

Из графика вывели следующие поезда:

С 10 сентября

№6825 Харьков-Пассажирский – Лозовая;

№6826 Лозовая – Харьков-Пассажирский;

№6169/6170 Пересечное – Харьков-Пассажирский;

№6173/6174 Харьков-Левада – Рогозянка;

№6177 Рогозянка – Харьков-Пассажирский;

№6181 Харьков-Пассажирский – Рогозянка;

№6403 Харьков-Пассажирский – Изюм;

№6430 Изюм – Харьков-Пассажирский;

№6407 Харьков-Пассажирский – Изюм;

№6428 Изюм – Шебелинка.

С 11 сентября:

№6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский;

№6319 Харьков-Пассажирский – Мерчик;

№6322 Мерчик – Харьков-Пассажирский;

№6157 Харьков-Пассажирский – Мерчик;

№6158 Мерчик – Харьков-Пассажирский.

Кроме того, некоторые маршруты ограничат: с 10 сентября поезда №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 следуют из Харькова в Балаклею (вместо Савинцев и Изюма). С 17 сентября поезд №7001 будет доезжать из Харькова не до Лозовой, а до Герсевановки; поезд №6828 — из Герсевановки до Златополя, а не Лозовой.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь заявил, что российская армия перешла к «циничной охоте за пассажирскими поездами». На Харьковщине 9 сентября под удар попала электричка Харьков — Изюм.