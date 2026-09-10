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Несколько маршрутов электричек отменяют на Харьковщине с 10 и 11 сентября

Транспорт 16:23   10.09.2026
Оксана Горун
Несколько маршрутов электричек отменяют на Харьковщине с 10 и 11 сентября

Восстановить сообщение намерены после улучшения ситуации в сфере безопасности. Отмены коснутся, в том числе, маршрутов в Лозовую, Изюм и Мерчик.

С 10 и 11 сентября в Харьковской области не будут курсировать 15 пригородных поездов, сообщает «Суспільне»  со ссылкой на пресс-службу филиала «Пригородная пассажирская компания» АО «Укрзалізниця».

Из графика вывели следующие поезда:

С 10 сентября

  • №6825 Харьков-Пассажирский – Лозовая;
  • №6826 Лозовая – Харьков-Пассажирский;
  • №6169/6170 Пересечное – Харьков-Пассажирский;
  • №6173/6174 Харьков-Левада – Рогозянка;
  • №6177 Рогозянка – Харьков-Пассажирский;
  • №6181 Харьков-Пассажирский – Рогозянка;
  • №6403 Харьков-Пассажирский – Изюм;
  • №6430 Изюм – Харьков-Пассажирский;
  • №6407 Харьков-Пассажирский – Изюм;
  • №6428 Изюм – Шебелинка.

С 11 сентября:

  • №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский;
  • №6319 Харьков-Пассажирский – Мерчик;
  • №6322 Мерчик – Харьков-Пассажирский;
  • №6157 Харьков-Пассажирский – Мерчик;
  • №6158 Мерчик – Харьков-Пассажирский.

Кроме того, некоторые маршруты ограничат: с 10 сентября поезда №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 следуют из Харькова в Балаклею (вместо Савинцев и Изюма). С 17 сентября поезд №7001 будет доезжать из Харькова не до Лозовой, а до Герсевановки; поезд №6828 — из Герсевановки до Златополя, а не Лозовой.

Читайте также: «Сафари» на поезда и многочисленные удары по Харькову – итоги 8 сентября

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь заявил, что российская армия перешла к «циничной охоте за пассажирскими поездами». На Харьковщине 9 сентября под удар попала электричка Харьков — Изюм.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 16:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановить сообщение намерены после улучшения ситуации в сфере безопасности. Отмены коснутся, в том числе, маршрутов в Лозовую, Изюм и Мерчик".